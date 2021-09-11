Медведев призвал США углубить сотрудничество с Россией
Зампред Совбеза Медведев призвал США углубить сотрудничество с Россией по антитеррору
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности не менее кровавых терактов, чем 11 сентября, и призвал весь мир забыть о разногласиях и бороться с этим злом, а США углубить сотрудничество с Россией.
"Это проблема не отдельно взятого региона, а всего человечества. Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте "Газета.ру".
"Россия всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом. Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях", - считает он.
По мнению Медведева, особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом.
"Однако для этого нашим партнерам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности. Ни одна нация, ни один отдельно взятый альянс не способны самостоятельно решить эту проблему. Только вместе, проявляя необходимую солидарность, мы можем уничтожить это зло. Двадцать лет неудавшейся интервенции США в Афганистане — достаточный срок, чтобы задуматься об этом", - заключил он.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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