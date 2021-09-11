https://ria.ru/20210911/medvedev-1749630991.html

Медведев призвал США углубить сотрудничество с Россией

Медведев призвал США углубить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.09.2021

Медведев призвал США углубить сотрудничество с Россией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности не менее кровавых терактов, чем 11 сентября, и призвал весь мир забыть о разногласиях и бороться с РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:05

2021-09-11T09:05

2021-09-11T09:05

в мире

сша

пенсильвания

дмитрий медведев

теракты 11 сентября (2001)

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности не менее кровавых терактов, чем 11 сентября, и призвал весь мир забыть о разногласиях и бороться с этим злом, а США углубить сотрудничество с Россией."Это проблема не отдельно взятого региона, а всего человечества. Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте "Газета.ру"."Россия всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом. Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях", - считает он.По мнению Медведева, особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

https://ria.ru/20210909/antiterror-1749307355.html

https://ria.ru/20210909/diplomaty-1749424774.html

сша

пенсильвания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, пенсильвания, дмитрий медведев, теракты 11 сентября (2001), россия