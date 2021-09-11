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Глава МИД Катара выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Глава МИД Катара выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева - РИА Новости, 11.09.2021
Глава МИД Катара выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:19
2021-09-11T17:19
2021-09-11T17:19
норильск
москва
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мид катара
александр мельников
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева."В первую очередь я хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой, мы молим бога о терпении для его семьи и российского народа", - сказал глава МИД Катара перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
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норильск, москва, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мид катара, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев
Глава МИД Катара выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева