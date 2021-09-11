https://ria.ru/20210911/maski-1749651385.html
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России - РИА Новости, 11.09.2021
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:49
2021-09-11T12:49
2021-09-11T13:37
распространение коронавируса
анна попова
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg
СУДАК, 11 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму.Она отметила, что возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом."Главный инструмент <...> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — сказала чиновник.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране переболели более семи миллионов человек. Показатель для коллективного иммунитета установлен на отметке не менее 80 процентов населения.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e405df7250ed4f0b5c9085fe0cfd11bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
12:49 11.09.2021 (обновлено: 13:37 11.09.2021)
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Попова: отменять масочный режим пока не планируется