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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/maski-1749651385.html
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России - РИА Новости, 11.09.2021
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:49
2021-09-11T13:37
распространение коронавируса
анна попова
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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СУДАК, 11 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму.Она отметила, что возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом."Главный инструмент &lt;...&gt; у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — сказала чиновник.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране переболели более семи миллионов человек. Показатель для коллективного иммунитета установлен на отметке не менее 80 процентов населения.
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анна попова, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
12:49 11.09.2021 (обновлено: 13:37 11.09.2021)
 
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Попова: отменять масочный режим пока не планируется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СУДАК, 11 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму.
Она отметила, что возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.
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"Главный инструмент <...> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — сказала чиновник.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране переболели более семи миллионов человек. Показатель для коллективного иммунитета установлен на отметке не менее 80 процентов населения.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаКоронавирус COVID-19ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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