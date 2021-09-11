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Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России - РИА Новости, 11.09.2021

Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:49

2021-09-11T12:49

2021-09-11T13:37

распространение коронавируса

анна попова

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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СУДАК, 11 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму.Она отметила, что возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом."Главный инструмент <...> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — сказала чиновник.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране переболели более семи миллионов человек. Показатель для коллективного иммунитета установлен на отметке не менее 80 процентов населения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии