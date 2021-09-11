https://ria.ru/20210911/malchiki-1749658478.html

Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми

Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми - РИА Новости, 11.09.2021

Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми

В Белгородской области живыми нашли двух мальчиков, которые накануне ушли из дома. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:55

2021-09-11T13:55

2021-09-11T17:51

происшествия

старооскольский городской округ

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

елена козырева

россия

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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. В Белгородской области живыми нашли двух мальчиков, которые накануне ушли из дома. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Козырева."Все у них в порядке", — сказала она.Инцидент произошел в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. Мальчики десяти и одиннадцати лет пропали в пятницу вечером после "незначительной ссоры" с отцом. Они забрали с собой некоторую сумму денег. Как отмечало следствие, оба ребенка проживают в многодетной семье, младший ранее уже уходил из дома.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

старооскольский городской округ

белгородская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, старооскольский городской округ, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), елена козырева, россия