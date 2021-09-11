https://ria.ru/20210911/malchiki-1749658478.html
Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми - РИА Новости, 11.09.2021
Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
В Белгородской области живыми нашли двух мальчиков, которые накануне ушли из дома. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:55
2021-09-11T13:55
2021-09-11T17:51
происшествия
старооскольский городской округ
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
елена козырева
россия
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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. В Белгородской области живыми нашли двух мальчиков, которые накануне ушли из дома. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Козырева."Все у них в порядке", — сказала она.Инцидент произошел в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. Мальчики десяти и одиннадцати лет пропали в пятницу вечером после "незначительной ссоры" с отцом. Они забрали с собой некоторую сумму денег. Как отмечало следствие, оба ребенка проживают в многодетной семье, младший ранее уже уходил из дома.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
старооскольский городской округ
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происшествия, старооскольский городской округ, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), елена козырева, россия
13:55 11.09.2021 (обновлено: 17:51 11.09.2021)
Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
Пропавших в пятницу в Белгородской области мальчиков нашли живыми