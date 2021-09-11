https://ria.ru/20210911/lavrov-1749680141.html

Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров

Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2021

Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров

Россия обновила концепцию безопасности в зоне Персидского залива и распространила ее в качестве официального документа Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:10

2021-09-11T17:10

2021-09-11T17:28

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

персидский залив

россия

оон

совет безопасности оон

мид катара

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия обновила концепцию безопасности в зоне Персидского залива и распространила ее в качестве официального документа Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В начале июля Лавров заявлял, что Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его."Подготовленная нами обновленная концепция безопасности в зоне (Персидского) залива была распространена нами в качестве официального документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Катара.По словам Лаврова, осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет вторая встреча политологов и экспертов из зоны Персидского залива и других заинтересованных государств.

https://ria.ru/20210809/bezopasnost-1745067467.html

персидский залив

россия

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, персидский залив, россия, оон, совет безопасности оон, мид катара