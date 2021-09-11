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Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров
Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2021
Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров
Россия обновила концепцию безопасности в зоне Персидского залива и распространила ее в качестве официального документа Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:10
2021-09-11T17:28
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
персидский залив
россия
оон
совет безопасности оон
мид катара
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия обновила концепцию безопасности в зоне Персидского залива и распространила ее в качестве официального документа Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В начале июля Лавров заявлял, что Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его."Подготовленная нами обновленная концепция безопасности в зоне (Персидского) залива была распространена нами в качестве официального документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Катара.По словам Лаврова, осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет вторая встреча политологов и экспертов из зоны Персидского залива и других заинтересованных государств.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, персидский залив, россия, оон, совет безопасности оон, мид катара
17:10 11.09.2021 (обновлено: 17:28 11.09.2021)
 
Россия обновила концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия обновила концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия обновила концепцию безопасности в зоне Персидского залива и распространила ее в качестве официального документа Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В начале июля Лавров заявлял, что Россия готовит обновленный вариант своей концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, скоро представит его.
"Подготовленная нами обновленная концепция безопасности в зоне (Персидского) залива была распространена нами в качестве официального документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Катара.
По словам Лаврова, осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет вторая встреча политологов и экспертов из зоны Персидского залива и других заинтересованных государств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Путин оценил ситуацию в зоне Персидского залива
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПерсидский заливРоссияООНСовет Безопасности ООНМИД Катара
 
 
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