https://ria.ru/20210911/lavrov-1749671676.html

Лавров оценил усилия Катара по стабилизации Афганистана

Лавров оценил усилия Катара по стабилизации Афганистана - РИА Новости, 11.09.2021

Лавров оценил усилия Катара по стабилизации Афганистана

РФ высоко ценит усилия Катара по стабилизации обстановки в Афганистане, сообщил на открытии переговоров со своим катарским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:14

2021-09-11T16:14

2021-09-11T17:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

катар

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. РФ высоко ценит усилия Катара по стабилизации обстановки в Афганистане, сообщил на открытии переговоров со своим катарским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ указал, что "мы отслеживаем и высоко ценим усилия Катара по содействию нормализации обстановки в Афганистане"."Как и вы, мы тоже стараемся помочь афганским сторонам в преодолении существующих между ними противоречий. Усилия Катара по содействию такому процессу, который будет вовлекать все афганские политические, этнические и прочие силы, конечно, очень важен с целью недопущения рецидивов насилия и в интересах формирования институтов власти и с учетом интересов всех сегментов афганского общества", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210911/ugroza-1749668387.html

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749594564.html

катар

афганистан

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в мире, катар, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров