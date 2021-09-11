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Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии
Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии - РИА Новости, 11.09.2021
Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии
Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая во время военных учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне в Латвии, сообщил РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:36
2021-09-11T14:36
в мире
латвия
нато
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РИГА, 11 сен – РИА Новости. Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая во время военных учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне в Латвии, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс."В результате несчастного случая пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников", - сказал Галкинс.Пострадавшие были госпитализированы, один после осмотра был выписан."Состояние двух пострадавших характеризуется как стабильное", - сказал Галкинс.Подробности ЧП не уточняются. Также не указывается, из каких стран были военнослужащие. Родственники пострадавших извещены о несчастном случае.Военные учения Namejs 2021 будут продолжаться на территории Латвии до 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/ucheniya-1749578435.html
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в мире, латвия, нато
14:36 11.09.2021
 
Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений, их госпитализировали

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Военнослужащие Канады на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 11 сен – РИА Новости. Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая во время военных учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне в Латвии, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс.
"В результате несчастного случая пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников", - сказал Галкинс.
Пострадавшие были госпитализированы, один после осмотра был выписан.
"Состояние двух пострадавших характеризуется как стабильное", - сказал Галкинс.
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Подробности ЧП не уточняются. Также не указывается, из каких стран были военнослужащие. Родственники пострадавших извещены о несчастном случае.
Военные учения Namejs 2021 будут продолжаться на территории Латвии до 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран.
 
В миреЛатвияНАТО
 
 
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