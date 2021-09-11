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Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии - РИА Новости, 11.09.2021

Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая во время военных учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне в Латвии, сообщил РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:36

2021-09-11T14:36

2021-09-11T14:36

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РИГА, 11 сен – РИА Новости. Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая во время военных учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне в Латвии, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс."В результате несчастного случая пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников", - сказал Галкинс.Пострадавшие были госпитализированы, один после осмотра был выписан."Состояние двух пострадавших характеризуется как стабильное", - сказал Галкинс.Подробности ЧП не уточняются. Также не указывается, из каких стран были военнослужащие. Родственники пострадавших извещены о несчастном случае.Военные учения Namejs 2021 будут продолжаться на территории Латвии до 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/ucheniya-1749578435.html

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