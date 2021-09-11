Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/lashet-1749657813.html
Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений - РИА Новости, 11.09.2021
Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
Извинений от кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца потребовал, выступая на съезде баварской партии... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:49
2021-09-11T13:49
в мире
германия
олаф шольц
армин лашет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729145283_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_681cf241491549f4ca238efcb72bd521.jpg
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Извинений от кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца потребовал, выступая на съезде баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Нюрнберге, соперник Шольца Армин Лашет.Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут канцлер. Ранее Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ведет на выборы председатель ХДС Лашет.Ранее следователи прокуратуры провели обыски в министерстве финансов ФРГ, которое возглавляет Шольц, в рамках продолжающегося расследования. Шольц прокомментировал этот инцидент в интервью телеканалу Welt, не исключив, что обыски имели показательный характер."Социал-демократический министр финансов (Шольц) работал так успешно только потому, что Ангела Меркель присматривала за ним, потому что ХДС и ХДС были на месте. Перед кризисом он проделал хорошую работу как министр финансов. От ведомства по надзору за финансовой деятельностью я желал бы большей тщательности во многих инцидентах. Не хочу углубляться в это, но одно хочу сказать. Все, что он упустил, будет разъяснено в комиссиях по расследованию. Но в ситуации, когда прокуратура по ордеру суда проводит обыски в министерстве - это единственное в своем роде происшествие в Германии, - правильная реакция заключается в том, чтобы сказать: мы поможем прокуратуре, а не в том, чтобы сеять сомнения в верховенстве закона. Такая реакция играет на руку популистам", - заявил Лашет, трансляцию съезда ведет телеканал n-tv."Я надеюсь, что он... извинится, потому что мы критикуем популистские правительства в других странах именно за это - дискредитацию независимой юстиции, прокуратуры и судей. Мы в Германии должны стать примером в том, как уважать решения органов юстиции и судов", - добавил Лашет.Ранее имя Шольца упоминалось в ряде финансовых скандалов, в том числе в ходе его пребывания на посту бургомистра Гамбурга. В апреле Шольц выступил перед комитетом бундестага ФРГ по расследованию скандала с банкротством концерна Wirecard, общий ущерб кредиторов и инвесторов оценивается в сумму порядка 22 миллиардов евро. Шольц отверг ответственность правительства ФРГ в криминальных деяниях руководства Wirecard, а также свою личную ответственность за то, что подведомственные Минфину органы надзора за финансовой деятельностью не смогли своевременно разоблачить злоупотребления концерна.Согласно актуальным опросам, Лашет пока стабильно уступает в личном рейтинге своему основному конкуренту – кандидату в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу, а также кандидату в канцлеры от партии "Зеленые" Анналене Бэрбок. За несколько недель до выборов социологические опросы в ФРГ демонстрировали историческое падение "народной партии" ХДС/ХСС ниже 20% поддержки, что привело к панике в рядах консерваторов. Тем не менее, на предвыборном мероприятии в Берлине в августе Меркель назвала Лашета "новым канцлером ФРГ", в последние недели перед датой голосования неоднократно выражала свою поддержку кандидату.
https://ria.ru/20210821/merkel-1746669622.html
https://ria.ru/20210801/sanktsii-1743893517.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729145283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e9523a89aa3eda51d489e896f234d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, олаф шольц, армин лашет
13:49 11.09.2021
 
Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений

Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника Шольца извинений

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolЛидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Извинений от кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца потребовал, выступая на съезде баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Нюрнберге, соперник Шольца Армин Лашет.
Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут канцлер. Ранее Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ведет на выборы председатель ХДС Лашет.
Ранее следователи прокуратуры провели обыски в министерстве финансов ФРГ, которое возглавляет Шольц, в рамках продолжающегося расследования. Шольц прокомментировал этот инцидент в интервью телеканалу Welt, не исключив, что обыски имели показательный характер.
"Социал-демократический министр финансов (Шольц) работал так успешно только потому, что Ангела Меркель присматривала за ним, потому что ХДС и ХДС были на месте. Перед кризисом он проделал хорошую работу как министр финансов. От ведомства по надзору за финансовой деятельностью я желал бы большей тщательности во многих инцидентах. Не хочу углубляться в это, но одно хочу сказать. Все, что он упустил, будет разъяснено в комиссиях по расследованию. Но в ситуации, когда прокуратура по ордеру суда проводит обыски в министерстве - это единственное в своем роде происшествие в Германии, - правильная реакция заключается в том, чтобы сказать: мы поможем прокуратуре, а не в том, чтобы сеять сомнения в верховенстве закона. Такая реакция играет на руку популистам", - заявил Лашет, трансляцию съезда ведет телеканал n-tv.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 13:18
Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии
"Я надеюсь, что он... извинится, потому что мы критикуем популистские правительства в других странах именно за это - дискредитацию независимой юстиции, прокуратуры и судей. Мы в Германии должны стать примером в том, как уважать решения органов юстиции и судов", - добавил Лашет.
Ранее имя Шольца упоминалось в ряде финансовых скандалов, в том числе в ходе его пребывания на посту бургомистра Гамбурга. В апреле Шольц выступил перед комитетом бундестага ФРГ по расследованию скандала с банкротством концерна Wirecard, общий ущерб кредиторов и инвесторов оценивается в сумму порядка 22 миллиардов евро. Шольц отверг ответственность правительства ФРГ в криминальных деяниях руководства Wirecard, а также свою личную ответственность за то, что подведомственные Минфину органы надзора за финансовой деятельностью не смогли своевременно разоблачить злоупотребления концерна.
Согласно актуальным опросам, Лашет пока стабильно уступает в личном рейтинге своему основному конкуренту – кандидату в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу, а также кандидату в канцлеры от партии "Зеленые" Анналене Бэрбок. За несколько недель до выборов социологические опросы в ФРГ демонстрировали историческое падение "народной партии" ХДС/ХСС ниже 20% поддержки, что привело к панике в рядах консерваторов. Тем не менее, на предвыборном мероприятии в Берлине в августе Меркель назвала Лашета "новым канцлером ФРГ", в последние недели перед датой голосования неоднократно выражала свою поддержку кандидату.
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 18:50
В России ответили на слова Лашета о санкциях против "Северного потока — 2"
 
В миреГерманияОлаф ШольцАрмин Лашет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
13:55Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
13:53Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
13:49Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
13:42Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии
13:35В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
13:33В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке
13:32В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму
13:30В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
13:29На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
13:22На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
13:19В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:11Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября
13:08В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
13:03В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
13:00Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
12:57Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
12:54При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
12:53Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии
12:50В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ
Лента новостейМолния