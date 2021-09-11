https://ria.ru/20210911/lashet-1749657813.html

Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений

Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений - РИА Новости, 11.09.2021

Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений

Извинений от кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца потребовал, выступая на съезде баварской партии... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:49

2021-09-11T13:49

2021-09-11T13:49

в мире

германия

олаф шольц

армин лашет

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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Извинений от кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца потребовал, выступая на съезде баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Нюрнберге, соперник Шольца Армин Лашет.Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут канцлер. Ранее Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ведет на выборы председатель ХДС Лашет.Ранее следователи прокуратуры провели обыски в министерстве финансов ФРГ, которое возглавляет Шольц, в рамках продолжающегося расследования. Шольц прокомментировал этот инцидент в интервью телеканалу Welt, не исключив, что обыски имели показательный характер."Социал-демократический министр финансов (Шольц) работал так успешно только потому, что Ангела Меркель присматривала за ним, потому что ХДС и ХДС были на месте. Перед кризисом он проделал хорошую работу как министр финансов. От ведомства по надзору за финансовой деятельностью я желал бы большей тщательности во многих инцидентах. Не хочу углубляться в это, но одно хочу сказать. Все, что он упустил, будет разъяснено в комиссиях по расследованию. Но в ситуации, когда прокуратура по ордеру суда проводит обыски в министерстве - это единственное в своем роде происшествие в Германии, - правильная реакция заключается в том, чтобы сказать: мы поможем прокуратуре, а не в том, чтобы сеять сомнения в верховенстве закона. Такая реакция играет на руку популистам", - заявил Лашет, трансляцию съезда ведет телеканал n-tv."Я надеюсь, что он... извинится, потому что мы критикуем популистские правительства в других странах именно за это - дискредитацию независимой юстиции, прокуратуры и судей. Мы в Германии должны стать примером в том, как уважать решения органов юстиции и судов", - добавил Лашет.Ранее имя Шольца упоминалось в ряде финансовых скандалов, в том числе в ходе его пребывания на посту бургомистра Гамбурга. В апреле Шольц выступил перед комитетом бундестага ФРГ по расследованию скандала с банкротством концерна Wirecard, общий ущерб кредиторов и инвесторов оценивается в сумму порядка 22 миллиардов евро. Шольц отверг ответственность правительства ФРГ в криминальных деяниях руководства Wirecard, а также свою личную ответственность за то, что подведомственные Минфину органы надзора за финансовой деятельностью не смогли своевременно разоблачить злоупотребления концерна.Согласно актуальным опросам, Лашет пока стабильно уступает в личном рейтинге своему основному конкуренту – кандидату в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу, а также кандидату в канцлеры от партии "Зеленые" Анналене Бэрбок. За несколько недель до выборов социологические опросы в ФРГ демонстрировали историческое падение "народной партии" ХДС/ХСС ниже 20% поддержки, что привело к панике в рядах консерваторов. Тем не менее, на предвыборном мероприятии в Берлине в августе Меркель назвала Лашета "новым канцлером ФРГ", в последние недели перед датой голосования неоднократно выражала свою поддержку кандидату.

https://ria.ru/20210821/merkel-1746669622.html

https://ria.ru/20210801/sanktsii-1743893517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, германия, олаф шольц, армин лашет