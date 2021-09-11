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Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах - РИА Новости, 11.09.2021
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
"Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:09
2021-09-11T14:09
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
отдых в россии 2021 летом
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СУДАК, 11 сен - РИА Новости. "Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Достаточно много, к сожалению", - сказала Попова, отвечая на вопрос журналистов, сколько людей заразилось коронавирусом на курортах в России.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом
14:09 11.09.2021
 
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах

Глава Роспотребнадзора Попова: "достаточно много" россиян заразилось COVID-19 на курортах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СУДАК, 11 сен - РИА Новости. "Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Достаточно много, к сожалению", - сказала Попова, отвечая на вопрос журналистов, сколько людей заразилось коронавирусом на курортах в России.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 13:00Распространение коронавируса
Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19отдых в России 2021 летом
 
 
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