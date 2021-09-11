https://ria.ru/20210911/kurorty-1749659610.html

Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах

Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах - РИА Новости, 11.09.2021

Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах

"Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:09

2021-09-11T14:09

2021-09-11T14:09

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

отдых в россии 2021 летом

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СУДАК, 11 сен - РИА Новости. "Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Достаточно много, к сожалению", - сказала Попова, отвечая на вопрос журналистов, сколько людей заразилось коронавирусом на курортах в России.

https://ria.ru/20210911/vaktsinatsiya-1749652430.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом