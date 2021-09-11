https://ria.ru/20210911/kurorty-1749659610.html
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах - РИА Новости, 11.09.2021
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
"Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:09
2021-09-11T14:09
2021-09-11T14:09
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
отдых в россии 2021 летом
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СУДАК, 11 сен - РИА Новости. "Достаточно много" людей заразились коронавирусом на российских курортах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Достаточно много, к сожалению", - сказала Попова, отвечая на вопрос журналистов, сколько людей заразилось коронавирусом на курортах в России.
https://ria.ru/20210911/vaktsinatsiya-1749652430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом
Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
Глава Роспотребнадзора Попова: "достаточно много" россиян заразилось COVID-19 на курортах