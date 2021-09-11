https://ria.ru/20210911/kot-1749659341.html

На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота

На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота - РИА Новости, 11.09.2021

На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота

Спасатели нашли живого кота под завалами дома в Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:07

2021-09-11T14:07

2021-09-11T18:08

хорошие новости

происшествия

липецкая область

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели нашли живого кота под завалами дома в Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщается в Telegram-канале администрации региона.Животное вернули владельцу.Инцидент произошел в ночь на субботу в поселке Солидарность Елецкого района. Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме № 24 по улице Школьная поступила спасателям в 0:52 мск. Предположительно, в это время в здании, у которого разрушился один из двух подъездов, находились 25 человек.Погибли трое: женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. Работы по разбору завалов продолжаются.В доме 16 квартир; по данным ГУ МЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не было аварийным. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди версий случившегося — утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.

https://ria.ru/20210825/nerpa-1747190857.html

липецкая область

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2021

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происшествия, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом