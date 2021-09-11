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Хорошие новости
https://ria.ru/20210911/kot-1749659341.html
На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота
На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота - РИА Новости, 11.09.2021
На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота
Спасатели нашли живого кота под завалами дома в Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:07
2021-09-11T18:08
хорошие новости
происшествия
липецкая область
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели нашли живого кота под завалами дома в Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщается в Telegram-канале администрации региона.Животное вернули владельцу.Инцидент произошел в ночь на субботу в поселке Солидарность Елецкого района. Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме № 24 по улице Школьная поступила спасателям в 0:52 мск. Предположительно, в это время в здании, у которого разрушился один из двух подъездов, находились 25 человек.Погибли трое: женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. Работы по разбору завалов продолжаются.В доме 16 квартир; по данным ГУ МЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не было аварийным. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди версий случившегося — утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.
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происшествия, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом
14:07 11.09.2021 (обновлено: 18:08 11.09.2021)
 
На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота

На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота и передали хозяевам

© @lipobl/TelegramИз-под завалов в Елецком районе спасателям удалось достать кота и вернуть его владельцу
Из-под завалов в Елецком районе спасателям удалось достать кота и вернуть его владельцу
© @lipobl/Telegram
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели нашли живого кота под завалами дома в Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Животное вернули владельцу.
Инцидент произошел в ночь на субботу в поселке Солидарность Елецкого района. Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме № 24 по улице Школьная поступила спасателям в 0:52 мск. Предположительно, в это время в здании, у которого разрушился один из двух подъездов, находились 25 человек.
Погибли трое: женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. Работы по разбору завалов продолжаются.
В доме 16 квартир; по данным ГУ МЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не было аварийным. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди версий случившегося — утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.
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Хорошие новостиПроисшествияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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