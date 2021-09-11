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Белгородская область
https://ria.ru/20210911/kompensatsiya-1749636475.html
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание - РИА Новости, 11.09.2021
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание
Около 5 тысяч семей в Белгородской области получили в этом году компенсацию за детское питание, размер которой составил более 18 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:11
2021-09-11T10:11
белгородская область
общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч семей в Белгородской области получили в этом году компенсацию за детское питание, размер которой составил более 18 миллионов рублей, сообщает облправительство.На компенсацию могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет. Возможность возврата денег за детские соки и пюре предусмотрена региональным проектом "Большая белгородская семья" национального проекта "Демография". Выплату производят из областного бюджета."Около 5 тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание в этом году. В общей сложности им уже выплатили свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Максимальная сумма компенсации в месяц – 700 рублей. В перечне продуктов, за которые вернут деньги, – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре. Для возврата части затрат вместе с документами родители предоставляют товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине. Полный список, а также перечень документов, которые нужно предъявить, следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.В прошлом году компенсацию получили свыше 8 тысяч белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html
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общество, белгородская область
10:11 11.09.2021
 
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание

Около пяти тысяч белгородских семей получили компенсацию за детское питание в 2021 году

© Depositphotos / teresaterraДетское питание
Детское питание - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / teresaterra
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч семей в Белгородской области получили в этом году компенсацию за детское питание, размер которой составил более 18 миллионов рублей, сообщает облправительство.
На компенсацию могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет. Возможность возврата денег за детские соки и пюре предусмотрена региональным проектом "Большая белгородская семья" национального проекта "Демография". Выплату производят из областного бюджета.
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"Около 5 тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание в этом году. В общей сложности им уже выплатили свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Максимальная сумма компенсации в месяц – 700 рублей. В перечне продуктов, за которые вернут деньги, – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре. Для возврата части затрат вместе с документами родители предоставляют товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине. Полный список, а также перечень документов, которые нужно предъявить, следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.
В прошлом году компенсацию получили свыше 8 тысяч белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 35 миллионов рублей.
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