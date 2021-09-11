https://ria.ru/20210911/kompensatsiya-1749636475.html
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание - РИА Новости, 11.09.2021
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание
Около 5 тысяч семей в Белгородской области получили в этом году компенсацию за детское питание, размер которой составил более 18 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:11
2021-09-11T10:11
2021-09-11T10:11
белгородская область
общество
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/74/1557117418_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_865c6d53734769fa00b399368eda03b5.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч семей в Белгородской области получили в этом году компенсацию за детское питание, размер которой составил более 18 миллионов рублей, сообщает облправительство.На компенсацию могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет. Возможность возврата денег за детские соки и пюре предусмотрена региональным проектом "Большая белгородская семья" национального проекта "Демография". Выплату производят из областного бюджета."Около 5 тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание в этом году. В общей сложности им уже выплатили свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Максимальная сумма компенсации в месяц – 700 рублей. В перечне продуктов, за которые вернут деньги, – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре. Для возврата части затрат вместе с документами родители предоставляют товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине. Полный список, а также перечень документов, которые нужно предъявить, следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.В прошлом году компенсацию получили свыше 8 тысяч белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html
https://ria.ru/20210701/posobiya-1739334540.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/74/1557117418_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4befe8acdc2f5768427873229ba6cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область
В Белгородской области рассказали о компенсациях за детское питание
Около пяти тысяч белгородских семей получили компенсацию за детское питание в 2021 году
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости.
Около 5 тысяч семей в Белгородской области
получили в этом году компенсацию за детское питание, размер которой составил более 18 миллионов рублей, сообщает облправительство.
На компенсацию могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет. Возможность возврата денег за детские соки и пюре предусмотрена региональным проектом "Большая белгородская семья" национального проекта "Демография". Выплату производят из областного бюджета.
"Около 5 тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание в этом году. В общей сложности им уже выплатили свыше 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Максимальная сумма компенсации в месяц – 700 рублей. В перечне продуктов, за которые вернут деньги, – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре. Для возврата части затрат вместе с документами родители предоставляют товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине. Полный список, а также перечень документов, которые нужно предъявить, следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.
В прошлом году компенсацию получили свыше 8 тысяч белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 35 миллионов рублей.