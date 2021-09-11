https://ria.ru/20210911/kompensatsiya-1749633950.html

Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат по миллиону рублей - РИА Новости, 11.09.2021

Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат по миллиону рублей

Власти Липецкой области выделят семьям погибших в результате взрыва газа в доме поселка Солидарность Елецкого района по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:40

2021-09-11T09:40

2021-09-11T09:40

взрыв газа в жилом доме под ельцом

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Власти Липецкой области выделят семьям погибших в результате взрыва газа в доме поселка Солидарность Елецкого района по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, сообщил прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов."Семьям погибших принято решение выделить по 1 миллиону рублей, семьям пострадавших - по полмиллиона", - сказал журналистам Артамонов.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, затем из-под завалов извлекли тело мужчины 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

елецкий район

липецкая область

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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело. 2021-09-11T09:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме под ельцом, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, видео