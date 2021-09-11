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В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации
В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации - РИА Новости, 11.09.2021
В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации
Следователи в Балашовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой семейной пары во время очистки канализационного колодца, сообщило РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T22:42
2021-09-11T22:42
2021-09-11T22:42
происшествия
балашовский район
балашов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Следователи в Балашовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой семейной пары во время очистки канализационного колодца, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в субботу 69-летний житель села Пады и его супруга намеревались встретиться с родственниками в городе Балашове, но в назначенное время не приехали, поэтому близкие обеспокоились и попросили соседей навестить пожилую пару, которой в доме не оказалось, их тела нашли в канализационном колодце во дворе."Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В колодце обнаружена лестница и шланг. По предварительным данным, погибшие производили очистку колодца… Их смерть могла наступить вследствие отравление газами, скопившимся в канализационном колодце", - говорится в сообщении.Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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происшествия, балашовский район, балашов, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации
СК по Саратовской области: погибла пожилая пара при очистки канализационного колодца
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости.
Следователи в Балашовском районе Саратовской области
проводят проверку по факту гибели пожилой семейной пары во время очистки канализационного колодца, сообщило областное управление СК РФ
.
По предварительным данным, днем в субботу 69-летний житель села Пады и его супруга намеревались встретиться с родственниками в городе Балашове, но в назначенное время не приехали, поэтому близкие обеспокоились и попросили соседей навестить пожилую пару, которой в доме не оказалось, их тела нашли в канализационном колодце во дворе.
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В колодце обнаружена лестница и шланг. По предварительным данным, погибшие производили очистку колодца… Их смерть могла наступить вследствие отравление газами, скопившимся в канализационном колодце", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.