https://ria.ru/20210911/kolodets-1749708031.html

В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации

В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации - РИА Новости, 11.09.2021

В Саратовской области погибла пожилая пара при очистке канализации

Следователи в Балашовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой семейной пары во время очистки канализационного колодца, сообщило РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T22:42

2021-09-11T22:42

2021-09-11T22:42

происшествия

балашовский район

балашов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Следователи в Балашовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой семейной пары во время очистки канализационного колодца, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в субботу 69-летний житель села Пады и его супруга намеревались встретиться с родственниками в городе Балашове, но в назначенное время не приехали, поэтому близкие обеспокоились и попросили соседей навестить пожилую пару, которой в доме не оказалось, их тела нашли в канализационном колодце во дворе."Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В колодце обнаружена лестница и шланг. По предварительным данным, погибшие производили очистку колодца… Их смерть могла наступить вследствие отравление газами, скопившимся в канализационном колодце", - говорится в сообщении.Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20210911/pozhar-1749669537.html

балашовский район

балашов

россия

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происшествия, балашовский район, балашов, следственный комитет россии (ск рф), россия