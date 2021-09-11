https://ria.ru/20210911/kiselev-1749646534.html
Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса
Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса - РИА Новости, 11.09.2021
Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса
Журналист Дмитрий Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:08
2021-09-11T12:08
2021-09-11T12:08
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего этой передачи, сообщил он сам РИА Новости.В минувший вторник Киселев сообщил РИА Новости, что госпитализирован с диагнозом коронавирус и высокой температурой за 38."Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 - такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса - это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", - сказал Киселев.Он добавил, что появится в репортаже Елены Ерофеевой, чтобы приветствовать зрителей прямо из больничной палаты. "Коллеги уже навестили меня здесь в красной зоне, так что остаюсь на связи", - сообщил телеведущий.Сам же воскресный выпуск будет вести Игорь Кожевин.Вопрос о выписке и возвращении в эфир будет решаться в ближайшие дни, главное слово - за врачами, добавил Киселев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, дмитрий киселев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса
Журналист Дмитрий Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за госпитализации с COVID-19
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Журналист Дмитрий Киселев
из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего этой передачи, сообщил он сам РИА Новости.
В минувший вторник Киселев сообщил РИА Новости, что госпитализирован с диагнозом коронавирус и высокой температурой за 38.
"Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 - такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса - это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", - сказал Киселев.
Он добавил, что появится в репортаже Елены Ерофеевой, чтобы приветствовать зрителей прямо из больничной палаты. "Коллеги уже навестили меня здесь в красной зоне, так что остаюсь на связи", - сообщил телеведущий.
Сам же воскресный выпуск будет вести Игорь Кожевин.
Вопрос о выписке и возвращении в эфир будет решаться в ближайшие дни, главное слово - за врачами, добавил Киселев.