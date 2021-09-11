https://ria.ru/20210911/kiselev-1749646534.html

Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса

Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса - РИА Новости, 11.09.2021

Киселев впервые пропустит "Вести недели" из-за коронавируса

Журналист Дмитрий Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:08

2021-09-11T12:08

2021-09-11T12:08

распространение коронавируса

медиа - общество

дмитрий киселев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747678158_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1b27ac5e90e313c764fc91b3fcbe7baf.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего этой передачи, сообщил он сам РИА Новости.В минувший вторник Киселев сообщил РИА Новости, что госпитализирован с диагнозом коронавирус и высокой температурой за 38."Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 - такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса - это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", - сказал Киселев.Он добавил, что появится в репортаже Елены Ерофеевой, чтобы приветствовать зрителей прямо из больничной палаты. "Коллеги уже навестили меня здесь в красной зоне, так что остаюсь на связи", - сообщил телеведущий.Сам же воскресный выпуск будет вести Игорь Кожевин.Вопрос о выписке и возвращении в эфир будет решаться в ближайшие дни, главное слово - за врачами, добавил Киселев.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, дмитрий киселев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии