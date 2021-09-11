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Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ
Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2021
Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ
Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что Кипр должен быть передан османскому государству или Турции как его преемнице, сообщает кипрское издание газеты... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:30
2021-09-11T14:30
в мире
оон
измир
турция
северный кипр
кипр
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что Кипр должен быть передан османскому государству или Турции как его преемнице, сообщает кипрское издание газеты "Катимерини".Он утверждал, что Кипр полностью принадлежит туркам-киприотам и что греки-киприоты никогда не владели островом. Он также заявил, что единственная цель кипрско-греческой стороны - соединить Кипр с Грецией."Переходя все границы, в своем выступлении на форуме в Измире на тему "Море островов (имеется в виду Эгейское море) и проблемы соседских отношений с Грецией" оккупационный лидер сказал, что на Кипре играют в игры, и заявил, что он полностью их собственный (остров) … Эрсин Татар утверждал, что в соответствии с соглашениями Кипр должен быть передан османскому государству или его преемнице, Турецкой Республике",- пишет газета.Татар, по данным газеты, сказал, что мир на Кипре зависит от присутствия на острове турецких вооруженных сил, в противном случае кровопролитие продолжится снова.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
https://ria.ru/20210825/kipr-1747227971.html
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измир
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в мире, оон, измир, турция, северный кипр, кипр
14:30 11.09.2021
 
Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ

"Катимерини": лидер турок-киприотов предложил передать остров османскому государству

© Pixabay / Maria Saveleva Прохожие на улице Ларнаки
Прохожие на улице Ларнаки - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Pixabay / Maria Saveleva
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что Кипр должен быть передан османскому государству или Турции как его преемнице, сообщает кипрское издание газеты "Катимерини".
Он утверждал, что Кипр полностью принадлежит туркам-киприотам и что греки-киприоты никогда не владели островом. Он также заявил, что единственная цель кипрско-греческой стороны - соединить Кипр с Грецией.
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"Переходя все границы, в своем выступлении на форуме в Измире на тему "Море островов (имеется в виду Эгейское море) и проблемы соседских отношений с Грецией" оккупационный лидер сказал, что на Кипре играют в игры, и заявил, что он полностью их собственный (остров) … Эрсин Татар утверждал, что в соответствии с соглашениями Кипр должен быть передан османскому государству или его преемнице, Турецкой Республике",- пишет газета.
"Оккупационный лидер сказал, что после его избрания "президентом" при полной поддержке Турции они изо всех сил кричали, что на Кипре может быть достигнуто соглашение о сотрудничестве двух отдельных государств, живущих бок о бок, на основе суверенного равенства, и подчеркнул, что невозможно согласиться на федерацию. Татар заявил, что единственная цель греко-кипрской стороны - соединить Кипр с Грецией. Заявив, что греки-киприоты никогда не владели островом, Эрсин Татар сказал: "Киприоты-греки никогда не правили киприотами-турками, но наши предки правили Кипром более 300 лет", - пишет газета.
Татар, по данным газеты, сказал, что мир на Кипре зависит от присутствия на острове турецких вооруженных сил, в противном случае кровопролитие продолжится снова.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
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