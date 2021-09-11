https://ria.ru/20210911/kipr-1749661414.html

Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ

Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2021

Глава турок-киприотов предложил передать остров Турции, сообщили СМИ

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что Кипр должен быть передан османскому государству или Турции как его преемнице, сообщает кипрское издание газеты... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:30

2021-09-11T14:30

2021-09-11T14:30

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кипр

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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что Кипр должен быть передан османскому государству или Турции как его преемнице, сообщает кипрское издание газеты "Катимерини".Он утверждал, что Кипр полностью принадлежит туркам-киприотам и что греки-киприоты никогда не владели островом. Он также заявил, что единственная цель кипрско-греческой стороны - соединить Кипр с Грецией."Переходя все границы, в своем выступлении на форуме в Измире на тему "Море островов (имеется в виду Эгейское море) и проблемы соседских отношений с Грецией" оккупационный лидер сказал, что на Кипре играют в игры, и заявил, что он полностью их собственный (остров) … Эрсин Татар утверждал, что в соответствии с соглашениями Кипр должен быть передан османскому государству или его преемнице, Турецкой Республике",- пишет газета.Татар, по данным газеты, сказал, что мир на Кипре зависит от присутствия на острове турецких вооруженных сил, в противном случае кровопролитие продолжится снова.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20210825/kipr-1747227971.html

https://ria.ru/20210729/kipr-1743521966.html

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кипр

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