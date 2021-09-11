https://ria.ru/20210911/kataloniya-1749703796.html

В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии

В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии - РИА Новости, 11.09.2021

В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии

Многочисленная акция с требованием независимости Каталонии состоялась в Барселоне в субботу, когда каталонцы отмечают свой Национальный день - Диаду. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T21:23

2021-09-11T21:23

2021-09-11T21:23

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БАРСЕЛОНА, 11 сен - РИА Новости. Многочисленная акция с требованием независимости Каталонии состоялась в Барселоне в субботу, когда каталонцы отмечают свой Национальный день - Диаду.Массовые акции 11 сентября – традиция последних 10 лет, когда в этом испанском автономном сообществе активизировалось движение за независимость. В них принимали участие сотни тысяч и даже более миллиона человек, если верить организаторам – общественной организации Каталонская Национальная ассамблея (ANC). В этом году ANC вновь объявила очень большую цифру – 400 тысяч. Городская гвардия Барселоны насчитала в четыре раза меньше – 108 тысяч.Акция 11 сентября началась ровно в 17.14. Парадокс в том, что Национальный день Каталонии – не праздник победы, а дата поражения. В этот день в 1714 году официально завершилось последнее сражение Войны за испанское наследство и была прорвана осада Барселоны, которую держали силы Карла Австрийского (при поддержке Великобритании и Нидерландов), против Фелипе V (которого поддерживала Франция). Королевство Арагон прекратило существование, автономия каталонцев была окончательно упразднена.Митингующие направились по улицам города – от улицы Лайетана до Французского вокзала. Во главе колонны – растяжка "Будем бороться и выиграем независимость". Время от времени толпа скандировала - "Независимость" - традиционную "кричалку" на подобных мероприятиях. В руках многих были эсталады – неофициальный флаг независимой Каталонии.Это первый Национальный день Каталонии, который проходит после объявления испанским правительством амнистии каталонским политикам, приговоренным Верховным судом за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году. На митинге, состоявшемся на площади перед вокзалом, глава общественной организации Òmnium Cultural Жорди Куишар, отпущенный из тюрьмы в конце июня, заявил о "3600 репрессированных" в стране по политическим мотивам, о том, что "у Испании нет проекта для Каталонии", кроме "репрессий и еще больших репрессий", а также что сторонники независимости не откажутся от своих планов.

https://ria.ru/20210907/kataloniya-1749000166.html

https://ria.ru/20210909/kataloniya-1749391635.html

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в мире, испания, франция, каталония, протесты