В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии
В Барселоне прошла многотысячная акция с требованием независимости Каталонии
Массовые акции 11 сентября – традиция последних 10 лет, когда в этом испанском автономном сообществе активизировалось движение за независимость. В них принимали участие сотни тысяч и даже более миллиона человек, если верить организаторам – общественной организации Каталонская Национальная ассамблея (ANC). В этом году ANC вновь объявила очень большую цифру – 400 тысяч. Городская гвардия Барселоны насчитала в четыре раза меньше – 108 тысяч.
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Акция 11 сентября началась ровно в 17.14. Парадокс в том, что Национальный день Каталонии – не праздник победы, а дата поражения. В этот день в 1714 году официально завершилось последнее сражение Войны за испанское наследство и была прорвана осада Барселоны, которую держали силы Карла Австрийского (при поддержке Великобритании и Нидерландов), против Фелипе V (которого поддерживала Франция). Королевство Арагон прекратило существование, автономия каталонцев была окончательно упразднена.
Митингующие направились по улицам города – от улицы Лайетана до Французского вокзала. Во главе колонны – растяжка "Будем бороться и выиграем независимость". Время от времени толпа скандировала - "Независимость" - традиционную "кричалку" на подобных мероприятиях. В руках многих были эсталады – неофициальный флаг независимой Каталонии.
Это первый Национальный день Каталонии, который проходит после объявления испанским правительством амнистии каталонским политикам, приговоренным Верховным судом за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году. На митинге, состоявшемся на площади перед вокзалом, глава общественной организации Òmnium Cultural Жорди Куишар, отпущенный из тюрьмы в конце июня, заявил о "3600 репрессированных" в стране по политическим мотивам, о том, что "у Испании нет проекта для Каталонии", кроме "репрессий и еще больших репрессий", а также что сторонники независимости не откажутся от своих планов.