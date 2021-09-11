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В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии
В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии - РИА Новости, 11.09.2021
В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии
Многочисленная акция с требованием независимости Каталонии состоялась в Барселоне в субботу, когда каталонцы отмечают свой Национальный день - Диаду. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:23
2021-09-11T21:23
в мире
испания
франция
каталония
протесты
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БАРСЕЛОНА, 11 сен - РИА Новости. Многочисленная акция с требованием независимости Каталонии состоялась в Барселоне в субботу, когда каталонцы отмечают свой Национальный день - Диаду.Массовые акции 11 сентября – традиция последних 10 лет, когда в этом испанском автономном сообществе активизировалось движение за независимость. В них принимали участие сотни тысяч и даже более миллиона человек, если верить организаторам – общественной организации Каталонская Национальная ассамблея (ANC). В этом году ANC вновь объявила очень большую цифру – 400 тысяч. Городская гвардия Барселоны насчитала в четыре раза меньше – 108 тысяч.Акция 11 сентября началась ровно в 17.14. Парадокс в том, что Национальный день Каталонии – не праздник победы, а дата поражения. В этот день в 1714 году официально завершилось последнее сражение Войны за испанское наследство и была прорвана осада Барселоны, которую держали силы Карла Австрийского (при поддержке Великобритании и Нидерландов), против Фелипе V (которого поддерживала Франция). Королевство Арагон прекратило существование, автономия каталонцев была окончательно упразднена.Митингующие направились по улицам города – от улицы Лайетана до Французского вокзала. Во главе колонны – растяжка "Будем бороться и выиграем независимость". Время от времени толпа скандировала - "Независимость" - традиционную "кричалку" на подобных мероприятиях. В руках многих были эсталады – неофициальный флаг независимой Каталонии.Это первый Национальный день Каталонии, который проходит после объявления испанским правительством амнистии каталонским политикам, приговоренным Верховным судом за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году. На митинге, состоявшемся на площади перед вокзалом, глава общественной организации Òmnium Cultural Жорди Куишар, отпущенный из тюрьмы в конце июня, заявил о "3600 репрессированных" в стране по политическим мотивам, о том, что "у Испании нет проекта для Каталонии", кроме "репрессий и еще больших репрессий", а также что сторонники независимости не откажутся от своих планов.
https://ria.ru/20210907/kataloniya-1749000166.html
https://ria.ru/20210909/kataloniya-1749391635.html
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в мире, испания, франция, каталония, протесты
21:23 11.09.2021
 
В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии

В Барселоне прошла многотысячная акция с требованием независимости Каталонии

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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БАРСЕЛОНА, 11 сен - РИА Новости. Многочисленная акция с требованием независимости Каталонии состоялась в Барселоне в субботу, когда каталонцы отмечают свой Национальный день - Диаду.
Массовые акции 11 сентября – традиция последних 10 лет, когда в этом испанском автономном сообществе активизировалось движение за независимость. В них принимали участие сотни тысяч и даже более миллиона человек, если верить организаторам – общественной организации Каталонская Национальная ассамблея (ANC). В этом году ANC вновь объявила очень большую цифру – 400 тысяч. Городская гвардия Барселоны насчитала в четыре раза меньше – 108 тысяч.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:50
В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии
Акция 11 сентября началась ровно в 17.14. Парадокс в том, что Национальный день Каталонии – не праздник победы, а дата поражения. В этот день в 1714 году официально завершилось последнее сражение Войны за испанское наследство и была прорвана осада Барселоны, которую держали силы Карла Австрийского (при поддержке Великобритании и Нидерландов), против Фелипе V (которого поддерживала Франция). Королевство Арагон прекратило существование, автономия каталонцев была окончательно упразднена.
Митингующие направились по улицам города – от улицы Лайетана до Французского вокзала. Во главе колонны – растяжка "Будем бороться и выиграем независимость". Время от времени толпа скандировала - "Независимость" - традиционную "кричалку" на подобных мероприятиях. В руках многих были эсталады – неофициальный флаг независимой Каталонии.
Это первый Национальный день Каталонии, который проходит после объявления испанским правительством амнистии каталонским политикам, приговоренным Верховным судом за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году. На митинге, состоявшемся на площади перед вокзалом, глава общественной организации Òmnium Cultural Жорди Куишар, отпущенный из тюрьмы в конце июня, заявил о "3600 репрессированных" в стране по политическим мотивам, о том, что "у Испании нет проекта для Каталонии", кроме "репрессий и еще больших репрессий", а также что сторонники независимости не откажутся от своих планов.
Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 17:20
МИД потребовал опровержений от NYT связи Москвы с референдумом в Каталонии
 
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