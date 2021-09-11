https://ria.ru/20210911/kabul-1749632506.html

Кабул за три дня покинули более 250 иностранных граждан, заявил Халилзад

Кабул за три дня покинули более 250 иностранных граждан, заявил Халилзад - РИА Новости, 11.09.2021

Кабул за три дня покинули более 250 иностранных граждан, заявил Халилзад

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что более 250 иностранных граждан беспрепятственно покинули Кабул за последние три дня, и... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:25

2021-09-11T09:25

2021-09-11T09:25

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мохаммад хасан ахунд

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что более 250 иностранных граждан беспрепятственно покинули Кабул за последние три дня, и приветствовал сотрудничество "Талибана"* в этом вопросе."За последние три дня более 250 иностранных граждан, включая десятки граждан и постоянных резидентов США, беспрепятственно покинули Кабул катарскими рейсами… Мы благодарим Катар за помощь в организации этих рейсов и приветствуем сотрудничество "Талибана"* в этом важном деле", - написал он.Он добавил, что США продолжат взаимодействовать с правительством Катара, "Талибаном"* и другими сторонами, чтобы обеспечить безопасный проезд американских граждан, других иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать из страны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/afganistan-1749429083.html

https://ria.ru/20210911/krakh-1749624902.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, залмай халилзад, россия, мохаммад хасан ахунд