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Религия
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В арт-поместье "Новые берега" для инвалидов откроют два здания
В арт-поместье "Новые берега" для инвалидов откроют два здания - РИА Новости, 11.09.2021
В арт-поместье "Новые берега" для инвалидов откроют два здания
Реабилитационно-оздоровительный комплекс и жилой коттедж для людей с инвалидностью откроют в субботу в арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области, сообщил РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T00:03
2021-09-11T00:03
религия
пензенская область
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Реабилитационно-оздоровительный комплекс и жилой коттедж для людей с инвалидностью откроют в субботу в арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области, сообщил Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата."11 сентября общественно-церковный благотворительный проект "Квартал Луи", который объединяет людей с инвалидностью из разных регионов страны, откроет в арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области два новых объекта: жилой коттедж и реабилитационно-оздоровительный комплекс, ", - говорится в сообщении.Здание реабилитационно-оздоровительного комплекса, площадью 100 кв.м., общей стоимостью 18 миллионов рублей, было построено на средства благотворителей, техническое оснащение осуществлено за счет президентского гранта. Коттедж полностью построен на частные пожертвования шести пензенских компаний.Как сообщил синодальный отдел, первое в России инклюзивное арт-поместье в селе Богословка Пензенской области строится для активных молодых людей с разными формами инвалидности и семей, воспитывающих детей с ментальными или физическими особенностями. Полностью благотворительный проект будет реализован в 2022 годуСейчас в арт-поместье проживают 40 человек из 9 регионов России с нарушением здоровья. Все резиденты получают помощь кураторов и специалистов, проходят обучение, а также могут быть трудоустроены на любой из социально-предпринимательских площадок инклюзивного поместья. На территории открыты также инклюзивный храм, open-air площадка, инклюзивное кафе, мини-ферма.Общественно-церковная организация "Квартал Луи" была создана семь лет назад для молодых людей с инвалидностью, чтобы дать им возможность самореализации, обучения и трудоустройства. Резиденты получают навыки самостоятельной жизни, учатся, осваивают профессии. Планируется открытие филиалов "Квартала Луи" в нескольких регионах России, сообщил синодальный отдел.При участии церкви в России создано более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, в том числе проекты сопровождаемого проживания, которые являются альтернативой государственных интернатов (ПНИ).
https://ria.ru/20200826/invalidy-1576355596.html
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пензенская область, московский патриархат, россия
00:03 11.09.2021
 

В арт-поместье "Новые берега" для инвалидов откроют два здания

© Фото : Предоставлено ПРООССА "Благовест"Центр "Квартал Луи" в Пензе
Центр Квартал Луи в Пензе - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Предоставлено ПРООССА "Благовест"
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Реабилитационно-оздоровительный комплекс и жилой коттедж для людей с инвалидностью откроют в субботу в арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области, сообщил Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
"11 сентября общественно-церковный благотворительный проект "Квартал Луи", который объединяет людей с инвалидностью из разных регионов страны, откроет в арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области два новых объекта: жилой коттедж и реабилитационно-оздоровительный комплекс, ", - говорится в сообщении.
Здание реабилитационно-оздоровительного комплекса, площадью 100 кв.м., общей стоимостью 18 миллионов рублей, было построено на средства благотворителей, техническое оснащение осуществлено за счет президентского гранта. Коттедж полностью построен на частные пожертвования шести пензенских компаний.
Как сообщил синодальный отдел, первое в России инклюзивное арт-поместье в селе Богословка Пензенской области строится для активных молодых людей с разными формами инвалидности и семей, воспитывающих детей с ментальными или физическими особенностями. Полностью благотворительный проект будет реализован в 2022 году
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Сейчас в арт-поместье проживают 40 человек из 9 регионов России с нарушением здоровья. Все резиденты получают помощь кураторов и специалистов, проходят обучение, а также могут быть трудоустроены на любой из социально-предпринимательских площадок инклюзивного поместья. На территории открыты также инклюзивный храм, open-air площадка, инклюзивное кафе, мини-ферма.
Общественно-церковная организация "Квартал Луи" была создана семь лет назад для молодых людей с инвалидностью, чтобы дать им возможность самореализации, обучения и трудоустройства. Резиденты получают навыки самостоятельной жизни, учатся, осваивают профессии. Планируется открытие филиалов "Квартала Луи" в нескольких регионах России, сообщил синодальный отдел.
При участии церкви в России создано более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, в том числе проекты сопровождаемого проживания, которые являются альтернативой государственных интернатов (ПНИ).
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