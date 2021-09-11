https://ria.ru/20210911/gribnik-1749692459.html

В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата

В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата - РИА Новости, 11.09.2021

В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата

Солдата, пропавшего в лесу, вторые сутки ищут в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T19:25

2021-09-11T19:25

2021-09-11T19:25

происшествия

кировская область

омон россии

telegram (приложение)

life

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Солдата, пропавшего в лесу, вторые сутки ищут в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.Ранее Telegram-канал life shot сообщил, что в Кировской области солдат отпросился за грибами и пропал. При себе у него был незаряженный автомат. Отмечается, что к поискам солдата привлечены ОМОН и кинологи."Сотрудники полиции принимают участие в поисках без вести пропавшего военнослужащего. Он пропал 9 сентября. Его ищут в лесу на территории Юрьянского и Мурашинского районов", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210911/belgorod-1749637332.html

кировская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, омон россии, telegram (приложение), life