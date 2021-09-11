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В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата
В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата - РИА Новости, 11.09.2021
В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата
Солдата, пропавшего в лесу, вторые сутки ищут в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:25
2021-09-11T19:25
происшествия
кировская область
омон россии
telegram (приложение)
life
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Солдата, пропавшего в лесу, вторые сутки ищут в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.Ранее Telegram-канал life shot сообщил, что в Кировской области солдат отпросился за грибами и пропал. При себе у него был незаряженный автомат. Отмечается, что к поискам солдата привлечены ОМОН и кинологи."Сотрудники полиции принимают участие в поисках без вести пропавшего военнослужащего. Он пропал 9 сентября. Его ищут в лесу на территории Юрьянского и Мурашинского районов", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, кировская область, омон россии, telegram (приложение), life
19:25 11.09.2021
 
В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата

В лесах Кировской области вторые сутки ищут пропавшего солдата, отправившегося за грибами

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГриб подберезовик
Гриб подберезовик - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Солдата, пропавшего в лесу, вторые сутки ищут в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Ранее Telegram-канал life shot сообщил, что в Кировской области солдат отпросился за грибами и пропал. При себе у него был незаряженный автомат. Отмечается, что к поискам солдата привлечены ОМОН и кинологи.
"Сотрудники полиции принимают участие в поисках без вести пропавшего военнослужащего. Он пропал 9 сентября. Его ищут в лесу на территории Юрьянского и Мурашинского районов", - заявил собеседник агентства.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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ПроисшествияКировская областьОМОН РоссииTelegram (приложение)Life
 
 
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