https://ria.ru/20210911/golosovanie-1749662400.html

Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД

Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2021

Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД

Вашингтон поддерживает проект ФБК* "Умное голосование", разработчики которого "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:38

2021-09-11T14:38

2021-09-11T23:46

политика

министерство обороны сша

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джон салливан

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вашингтон поддерживает проект ФБК* "Умное голосование", разработчики которого "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Она отметила, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России, в частности в предстоящие выборы в Госдуму. В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами"."Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов. <…> Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" <…> в основном идут из США", — сказала Захарова в эфире Радио России.Дипломат добавила, что Штаты — "самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок" приложения.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности ФБК*. Юрист Илья Ремесло заявлял РИА Новости, что пользователи приложения не защищены от утечек персональных данных, как уверяют его разработчики.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20210909/vmeshatelstvo-1749426503.html

https://ria.ru/20210320/volodin-1602095552.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, министерство обороны сша, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан