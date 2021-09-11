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Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД
Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2021
Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД
Вашингтон поддерживает проект ФБК* "Умное голосование", разработчики которого "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:38
2021-09-11T23:46
политика
министерство обороны сша
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вашингтон поддерживает проект ФБК* "Умное голосование", разработчики которого "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Она отметила, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России, в частности в предстоящие выборы в Госдуму. В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами"."Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов. &lt;…&gt; Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" &lt;…&gt; в основном идут из США", — сказала Захарова в эфире Радио России.Дипломат добавила, что Штаты — "самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок" приложения.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности ФБК*. Юрист Илья Ремесло заявлял РИА Новости, что пользователи приложения не защищены от утечек персональных данных, как уверяют его разработчики.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20210909/vmeshatelstvo-1749426503.html
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политика, министерство обороны сша, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан
14:38 11.09.2021 (обновлено: 23:46 11.09.2021)
 
Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вашингтон поддерживает проект ФБК* "Умное голосование", разработчики которого "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России, в частности в предстоящие выборы в Госдуму. В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами".
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"Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов. <…> Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" <…> в основном идут из США", — сказала Захарова в эфире Радио России.
Дипломат добавила, что Штаты — "самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок" приложения.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности ФБК*. Юрист Илья Ремесло заявлял РИА Новости, что пользователи приложения не защищены от утечек персональных данных, как уверяют его разработчики.
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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ПолитикаМинистерство обороны СШАМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джон Салливан
 
 
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