14:38 11.09.2021 (обновлено: 23:46 11.09.2021)
Разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вашингтон поддерживает проект ФБК* "Умное голосование", разработчики которого "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России, в частности в предстоящие выборы в Госдуму. В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами".
"Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов. <…> Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" <…> в основном идут из США", — сказала Захарова в эфире Радио России.
Дипломат добавила, что Штаты — "самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок" приложения.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности ФБК*. Юрист Илья Ремесло заявлял РИА Новости, что пользователи приложения не защищены от утечек персональных данных, как уверяют его разработчики.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.