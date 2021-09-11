https://ria.ru/20210911/gaz-1749677122.html

На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ

На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ - РИА Новости, 11.09.2021

На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ

Полицейские применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:48

2021-09-11T16:48

2021-09-11T20:31

в мире

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587836038_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4dc1fdb291616e515680c4605631900a.jpg

ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Полицейские применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Манифестации продолжаются во французской столице и других городах уже девятую субботу подряд. Сегодня активисты организовали несколько акций, на которых вспыхнули беспорядки. Так, на бульваре Пуассоньер во втором округе Парижа агрессивно настроенные люди стали бросать в сотрудников полиции бутылки, мусор и стулья с террас кафе, расположенных на пути движения колонны. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.

https://ria.ru/20210911/protest-1749664915.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж