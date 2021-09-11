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На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ
На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ - РИА Новости, 11.09.2021
На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ
Полицейские применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:48
2021-09-11T20:31
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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Полицейские применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Манифестации продолжаются во французской столице и других городах уже девятую субботу подряд. Сегодня активисты организовали несколько акций, на которых вспыхнули беспорядки. Так, на бульваре Пуассоньер во втором округе Парижа агрессивно настроенные люди стали бросать в сотрудников полиции бутылки, мусор и стулья с террас кафе, расположенных на пути движения колонны. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.
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в мире, париж
16:48 11.09.2021 (обновлено: 20:31 11.09.2021)
 
На акции протеста в Париже применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже

© AP Photo / Francois MoriСотрудники правоохранительных органов в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в Париже - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Полицейские применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестации продолжаются во французской столице и других городах уже девятую субботу подряд. Сегодня активисты организовали несколько акций, на которых вспыхнули беспорядки. Так, на бульваре Пуассоньер во втором округе Парижа агрессивно настроенные люди стали бросать в сотрудников полиции бутылки, мусор и стулья с террас кафе, расположенных на пути движения колонны. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.
Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.
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