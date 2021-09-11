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Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину - РИА Новости, 11.09.2021
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:29
2021-09-11T16:29
в мире
украина
сша
польша
ангела меркель
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину."Договоренности между Украиной, Германией и США очень важны. То, чего мы опасались - ухудшение геополитической ситуации между Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией, - может произойти из-за использования этого газопровода ("Северный поток — 2"), - заявил Моравецкий во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве в субботу."Чтобы так не стало, то гарантия транзита газа через Польшу и Украину уменьшит возможность шантажа со стороны России - как ценового, так и с политической точки зрения", - добавил он.Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210911/gazoprovod-1749671898.html
https://ria.ru/20210911/potok-1749637774.html
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в мире, украина, сша, польша, ангела меркель, евросоюз, газпром, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия
16:29 11.09.2021
 
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину

Премьер Моравецкий призвал гарантировать транзит российского газа через Польшу и Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину.
"Договоренности между Украиной, Германией и США очень важны. То, чего мы опасались - ухудшение геополитической ситуации между Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией, - может произойти из-за использования этого газопровода ("Северный поток — 2"), - заявил Моравецкий во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве в субботу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 16:14
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток — 2"
"Чтобы так не стало, то гарантия транзита газа через Польшу и Украину уменьшит возможность шантажа со стороны России - как ценового, так и с политической точки зрения", - добавил он.
Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".
Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 10:28
В "Нафтогазе" считают, что США могут помешать работе "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаСШАПольшаАнгела МеркельЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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