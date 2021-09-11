https://ria.ru/20210911/gaz-1749673927.html
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину - РИА Новости, 11.09.2021
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:29
2021-09-11T16:29
2021-09-11T16:29
в мире
украина
сша
польша
ангела меркель
евросоюз
газпром
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину."Договоренности между Украиной, Германией и США очень важны. То, чего мы опасались - ухудшение геополитической ситуации между Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией, - может произойти из-за использования этого газопровода ("Северный поток — 2"), - заявил Моравецкий во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве в субботу."Чтобы так не стало, то гарантия транзита газа через Польшу и Украину уменьшит возможность шантажа со стороны России - как ценового, так и с политической точки зрения", - добавил он.Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210911/gazoprovod-1749671898.html
https://ria.ru/20210911/potok-1749637774.html
украина
сша
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_2cb70f810971a5786bdcc70a1b87bf9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, польша, ангела меркель, евросоюз, газпром, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия
Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину
Премьер Моравецкий призвал гарантировать транзит российского газа через Польшу и Украину
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину.
"Договоренности между Украиной, Германией и США
очень важны. То, чего мы опасались - ухудшение геополитической ситуации между Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией, - может произойти из-за использования этого газопровода ("Северный поток — 2
"), - заявил Моравецкий во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель
в Варшаве в субботу.
"Чтобы так не стало, то гарантия транзита газа через Польшу и Украину уменьшит возможность шантажа со стороны России - как ценового, так и с политической точки зрения", - добавил он.
Nord Stream 2 AG
планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".
Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.