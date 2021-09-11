https://ria.ru/20210911/gaz-1749673927.html

Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину

Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину - РИА Новости, 11.09.2021

Премьер Польши призвал гарантировать транзит российского газа через Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:29

2021-09-11T16:29

2021-09-11T16:29

в мире

украина

сша

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ангела меркель

евросоюз

газпром

северный поток — 2

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ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает обязательными гарантии транзита российского газа через Польшу и Украину."Договоренности между Украиной, Германией и США очень важны. То, чего мы опасались - ухудшение геополитической ситуации между Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией, - может произойти из-за использования этого газопровода ("Северный поток — 2"), - заявил Моравецкий во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве в субботу."Чтобы так не стало, то гарантия транзита газа через Польшу и Украину уменьшит возможность шантажа со стороны России - как ценового, так и с политической точки зрения", - добавил он.Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210911/gazoprovod-1749671898.html

https://ria.ru/20210911/potok-1749637774.html

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