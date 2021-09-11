https://ria.ru/20210911/gaz-1749650866.html

Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия

Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия - РИА Новости, 11.09.2021

Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:47

2021-09-11T12:47

2021-09-11T12:47

экономика

в мире

украина

германия

нафтогаз украины

юрий витренко

северный поток — 2

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое оружие.Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html

https://ria.ru/20210911/gaz-1749638116.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, германия, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2