https://ria.ru/20210911/gaz-1749650866.html
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия - РИА Новости, 11.09.2021
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:47
2021-09-11T12:47
2021-09-11T12:47
экономика
в мире
украина
германия
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_fff2eb2af5bcd944c8fc02fe1364391b.jpg
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое оружие.Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html
https://ria.ru/20210911/gaz-1749638116.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_209e725b64a531ffdd59a45af3eb2a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, украина, германия, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия
Глава "Нафтогаза" Витренко: Германия узнает, как Россия использует газ в качестве оружия
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости.
Глава НАК "Нафтогаз Украины
" Юрий Витренко
считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое оружие.
"Что Европа этой зимой будет делать, когда Nord Stream 2 AG не выполняет нормы европейского законодательства, когда запасы газа на историческом минимуме, и РФ шантажирует Германию, наверное, впервые в истории, и Германия все-таки почувствует на себе, что такое, когда газ используется как геополитическое оружие против ФРГ", - заявил Витренко в ходе форума YES Brainstorming в субботу.
Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток — 2
" активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".
Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.