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Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия - РИА Новости, 11.09.2021
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:47
2021-09-11T12:47
экономика
в мире
украина
германия
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое оружие.Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html
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экономика, в мире, украина, германия, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2
12:47 11.09.2021
 
Германию предупредили об использовании Россией газа в качестве оружия

Глава "Нафтогаза" Витренко: Германия узнает, как Россия использует газ в качестве оружия

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия этой зимой впервые на себе почувствует, что такое, когда РФ использует газ как геополитическое оружие.
"Что Европа этой зимой будет делать, когда Nord Stream 2 AG не выполняет нормы европейского законодательства, когда запасы газа на историческом минимуме, и РФ шантажирует Германию, наверное, впервые в истории, и Германия все-таки почувствует на себе, что такое, когда газ используется как геополитическое оружие против ФРГ", - заявил Витренко в ходе форума YES Brainstorming в субботу.
Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.
Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2".
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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ЭкономикаВ миреУкраинаГерманияНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2
 
 
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