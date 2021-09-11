10:32 11.09.2021 (обновлено: 13:16 11.09.2021)
В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину
Советник Хохштайн: США примут меры, если Москва заблокирует транзит газа через Украину
© AP Photo / Yorgos KarahalisАмос Хохштейн во время визита в Грецию
© AP Photo / Yorgos Karahalis
КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину.
Он напомнил, что об этом говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. В июле стороны сообщили, что ФРГ обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году.
"То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. <...> Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену", — сказал Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.
По нынешнему контракту "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров топлива в год. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что российская сторона готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
В то же время вчера госкорпорация объявила об окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.
Киев выступал против проекта, в этом его поддерживал Вашингтон, заинтересованный в продвижении американского СПГ на европейский рынок.