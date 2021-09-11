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В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину
В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину - РИА Новости, 11.09.2021
В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину
Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:32
2021-09-11T13:16
экономика
украина
сша
северный поток — 2
россия
амос хохштейн
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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину.Он напомнил, что об этом говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. В июле стороны сообщили, что ФРГ обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году. "То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. &lt;...&gt; Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену", — сказал Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.По нынешнему контракту "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров топлива в год. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что российская сторона готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В то же время вчера госкорпорация объявила об окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.Киев выступал против проекта, в этом его поддерживал Вашингтон, заинтересованный в продвижении американского СПГ на европейский рынок.
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
https://ria.ru/20210911/sovet-1749618104.html
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экономика, украина, сша, северный поток — 2, россия, амос хохштейн
10:32 11.09.2021 (обновлено: 13:16 11.09.2021)
 
В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину

Советник Хохштайн: США примут меры, если Москва заблокирует транзит газа через Украину

© AP Photo / Yorgos KarahalisАмос Хохштейн во время визита в Грецию
Амос Хохштейн во время визита в Грецию - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину.
Он напомнил, что об этом говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. В июле стороны сообщили, что ФРГ обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
"То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. <...> Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену", — сказал Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.
По нынешнему контракту "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров топлива в год. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что российская сторона готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
В то же время вчера госкорпорация объявила об окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.
Киев выступал против проекта, в этом его поддерживал Вашингтон, заинтересованный в продвижении американского СПГ на европейский рынок.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
00:54
Пушков дал совет США после заявления по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаУкраинаСШАСеверный поток — 2РоссияАмос Хохштейн
 
 
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