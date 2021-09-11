https://ria.ru/20210911/gaz-1749638116.html

В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину

В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину - РИА Новости, 11.09.2021

В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:32

2021-09-11T10:32

2021-09-11T13:16

экономика

украина

сша

северный поток — 2

россия

амос хохштейн

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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину.Он напомнил, что об этом говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. В июле стороны сообщили, что ФРГ обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году. "То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. <...> Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену", — сказал Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.По нынешнему контракту "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров топлива в год. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что российская сторона готова продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В то же время вчера госкорпорация объявила об окончании строительства "Северного потока — 2". Магистраль проложили в обход Украины из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.Киев выступал против проекта, в этом его поддерживал Вашингтон, заинтересованный в продвижении американского СПГ на европейский рынок.

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

https://ria.ru/20210911/sovet-1749618104.html

украина

сша

россия

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экономика, украина, сша, северный поток — 2, россия, амос хохштейн