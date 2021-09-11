07:09 11.09.2021 (обновлено: 07:36 11.09.2021)
В Раде признали обман украинцев при закупках российского газа
Депутат Рады Скороход: Украина переплачивает за российский газ из-за поставок по реверсу
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, об этом в эфире телеканала "Наш" заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Мы покупаем газ по реверсу <…>. То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем", - сказала она.
По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя. "То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ", - отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.
При этом Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, "стоит ли договариваться". "Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос", - добавила депутат.
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Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали "с гордостью считать дни без российского газа", называя закупаемое топливо "европейским".
С начала сентября 2020 года Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию "голубого топлива". При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.