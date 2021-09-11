https://ria.ru/20210911/gaz-1749625854.html

В Раде признали обман украинцев при закупках российского газа

В Раде признали обман украинцев при закупках российского газа - РИА Новости, 11.09.2021

В Раде признали обман украинцев при закупках российского газа

Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, об этом в эфире телеканала "Наш" заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T07:09

2021-09-11T07:09

2021-09-11T07:36

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, об этом в эфире телеканала "Наш" заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя. "То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ", - отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.При этом Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, "стоит ли договариваться". "Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос", - добавила депутат.Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали "с гордостью считать дни без российского газа", называя закупаемое топливо "европейским".С начала сентября 2020 года Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию "голубого топлива". При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20210825/gaz-1747246974.html

https://ria.ru/20210910/potok-1749452708.html

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в мире, украина, словакия, верховная рада украины, газпром, нафтогаз украины, россия