19:46 11.09.2021 (обновлено: 22:26 11.09.2021)
Белоруссия изучает перспективы создания собственного грузового флота
Премьер Белоруссии Головченко: Минск изучает перспективы создания своего грузового флота
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белоруссия анализирует перспективы создания или покупки собственного грузового флота для перевалки своей продукции на фоне санкций Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.
"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийными удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Премьер также уточнил, что Минск на фоне санкций Запада очень плотно работает для переориентации своих грузов с министерством транспорта России, с Российскими железными дорогами, а также с собственниками грузовых терминалов.
По словам Головченко, в настоящее время для Минска приоритетными с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области. "События последних месяцев показали, что Беларуси в этих вопросах необходимо опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников", - заметил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
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