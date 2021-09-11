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Белоруссия изучает перспективы создания собственного грузового флота
Белоруссия изучает перспективы создания собственного грузового флота - РИА Новости, 11.09.2021
Белоруссия изучает перспективы создания собственного грузового флота
Белоруссия анализирует перспективы создания или покупки собственного грузового флота для перевалки своей продукции на фоне санкций Запада, заявил премьер... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:46
2021-09-11T22:26
экономика
белоруссия
минск
россия
роман головченко
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белоруссия анализирует перспективы создания или покупки собственного грузового флота для перевалки своей продукции на фоне санкций Запада, заявил премьер республики Роман Головченко."С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийными удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".Премьер также уточнил, что Минск на фоне санкций Запада очень плотно работает для переориентации своих грузов с министерством транспорта России, с Российскими железными дорогами, а также с собственниками грузовых терминалов.По словам Головченко, в настоящее время для Минска приоритетными с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области. "События последних месяцев показали, что Беларуси в этих вопросах необходимо опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников", - заметил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20210910/sanktsii-1749513199.html
https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747759527.html
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экономика, белоруссия, минск, россия, роман головченко
19:46 11.09.2021 (обновлено: 22:26 11.09.2021)
 
Белоруссия изучает перспективы создания собственного грузового флота

Премьер Белоруссии Головченко: Минск изучает перспективы создания своего грузового флота

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белоруссия анализирует перспективы создания или покупки собственного грузового флота для перевалки своей продукции на фоне санкций Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.
"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийными удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Премьер также уточнил, что Минск на фоне санкций Запада очень плотно работает для переориентации своих грузов с министерством транспорта России, с Российскими железными дорогами, а также с собственниками грузовых терминалов.
По словам Головченко, в настоящее время для Минска приоритетными с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области. "События последних месяцев показали, что Беларуси в этих вопросах необходимо опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников", - заметил он.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.

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