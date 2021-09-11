https://ria.ru/20210911/finlyandiya-1749648766.html
В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД
В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД - РИА Новости, 11.09.2021
В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД
Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму будет организовано в некоторых городах Финляндии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:29
2021-09-11T12:29
2021-09-11T12:29
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политика
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму будет организовано в некоторых городах Финляндии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране."В связи с обращением российских граждан, работающих на строительстве АЭС "Ханхикиви-1", посольство организует досрочное выездное голосование на площадке проекта в Пюхяйоки 17 сентября. Двенадцатого сентября будет досрочное выездное голосование в Пори, но его будет проводить генконсульство в Турку", - сообщили в посольстве.В дипмиссии напомнили, что информация по досрочному голосованию за рубежом доступна на сайте ЦИК России.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210909/vybory-1749429801.html
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политика, финляндия, госдума рф, цик рф, аэс "ханхикиви-1", россия
В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД
В нескольких городах Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в Госдуму