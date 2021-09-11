https://ria.ru/20210911/finlyandiya-1749648766.html

В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД

В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД - РИА Новости, 11.09.2021

В ряде городов Финляндии организуют досрочное голосование на выборах в ГД

Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму будет организовано в некоторых городах Финляндии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:29

2021-09-11T12:29

2021-09-11T12:29

выборы в государственную думу

политика

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цик рф

аэс "ханхикиви-1"

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму будет организовано в некоторых городах Финляндии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране."В связи с обращением российских граждан, работающих на строительстве АЭС "Ханхикиви-1", посольство организует досрочное выездное голосование на площадке проекта в Пюхяйоки 17 сентября. Двенадцатого сентября будет досрочное выездное голосование в Пори, но его будет проводить генконсульство в Турку", - сообщили в посольстве.В дипмиссии напомнили, что информация по досрочному голосованию за рубежом доступна на сайте ЦИК России.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210909/vybory-1749429801.html

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политика, финляндия, госдума рф, цик рф, аэс "ханхикиви-1", россия