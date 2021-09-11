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Спасатели закончили работы на месте взрыва газа в доме под Ельцом
Спасатели закончили работы на месте взрыва газа в доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021
Спасатели закончили работы на месте взрыва газа в доме под Ельцом
Аварийно-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Липецкой области завершены, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:54
2021-09-11T14:54
2021-09-11T15:18
липецкая область
взрыв газа в жилом доме под ельцом
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Липецкой области завершены, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."К 14.30 мск аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в Липецкой области завершены", - сказал собеседник агентства.Представитель администрации области сообщил РИА Новости, что в 13.30 закончились аварийно-спасательные работы и "в данный момент проводятся восстановительные работы".Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены здания. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
2021-09-11T14:54
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липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом, происшествия
14:54 11.09.2021 (обновлено: 15:18 11.09.2021)
Спасатели закончили работы на месте взрыва газа в доме под Ельцом
Спасатели закончили работы на месте взрыва газа в доме под Ельцом