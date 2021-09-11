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Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом
Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021
Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выехал к месту взрыва бытового газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, где погибли два человека РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:17
2021-09-11T08:17
2021-09-11T09:12
происшествия
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выехал к месту взрыва бытового газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, где погибли два человека и еще шесть получили травмы, сообщил РИА Новости начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков."Губернатор выехал на место происшествия. Ожидается к 9 часам", - сообщил собеседник агентства.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В настоящий момент ведутся поиски мужчины, который находится под завалами.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов 16-квартирного дома. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
2021-09-11T08:17
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происшествия, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом, видео
08:17 11.09.2021 (обновлено: 09:12 11.09.2021)
Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом
Глава Липецкой области Артамонов выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
выехал к месту взрыва бытового газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, где погибли два человека и еще шесть получили травмы, сообщил РИА Новости начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.
"Губернатор выехал на место происшествия. Ожидается к 9 часам", - сообщил собеседник агентства.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В настоящий момент ведутся поиски мужчины, который находится под завалами.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов 16-квартирного дома. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.