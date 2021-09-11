https://ria.ru/20210911/elets-1749629095.html

Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021

Глава Липецкой области выехал к месту взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выехал к месту взрыва бытового газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, где погибли два человека РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:17

2021-09-11T08:17

2021-09-11T09:12

происшествия

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

взрыв газа в жилом доме под ельцом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749623793_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_872761f460abb08f6a9718d43ecc5a4f.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выехал к месту взрыва бытового газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, где погибли два человека и еще шесть получили травмы, сообщил РИА Новости начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков."Губернатор выехал на место происшествия. Ожидается к 9 часам", - сообщил собеседник агентства.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В настоящий момент ведутся поиски мужчины, который находится под завалами.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов 16-квартирного дома. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.

елецкий район

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело. 2021-09-11T08:17 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом, видео