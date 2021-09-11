https://ria.ru/20210911/ekstraditsii-1749622287.html

ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета

ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета - РИА Новости, 11.09.2021

ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета

Генеральная прокуратура России получила из Интерпола уведомление о задержании в Испании сбежавшего из суда во Владимире Левана Абуладзе и намерена требовать его РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T04:23

2021-09-11T04:23

2021-09-11T05:20

испания

генеральная прокуратура рф

интерпол

россия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура России получила из Интерпола уведомление о задержании в Испании сбежавшего из суда во Владимире Левана Абуладзе и намерена требовать его экстрадиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.В начале сентября Национальная полиция Испании сообщила, что криминальный авторитет, сбежавший в 2020 году перед началом судебного заседания во Владимире, был задержан в аэропорту Барселоны. Он пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.Полицейские источники пояснили, что, речь идет о Леване Абуладзе (Леван Сухумский). В декабре прошлого года он скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет. Как предполагает полиция, из Испании этот человек собирался "продолжить руководить своей организацией анонимно"."В Генеральную прокуратуру РФ сообщение о задержании на территории Испании Абуладзе Л. Х., находящегося в международном розыске, поступило по каналам Интерпола", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.Генпрокуратура РФ запросила у прокуратуры Владимирской области документы, необходимые для "направления запроса о выдаче".Абуладзе обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. На заседании 14 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Владимира должен был избрать ему меру пресечения - обычно в подобных случаях это заключение под стражу.

https://ria.ru/20210902/zaderzhanie-1748338030.html

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испания, генеральная прокуратура рф, интерпол, россия