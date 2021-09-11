https://ria.ru/20210911/dtp-1749709749.html

Под Саратовом автомобиль сбил двух жителей поселка и скрылся с места ДТП

Под Саратовом автомобиль сбил двух жителей поселка и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 11.09.2021

Под Саратовом автомобиль сбил двух жителей поселка и скрылся с места ДТП

Полиция устанавливает личность водителя легкового автомобиля, который в субботу сбил двух парней в поселке Первомайский Балашовского района и скрылся, сообщили... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T23:15

2021-09-11T23:15

2021-09-11T23:42

происшествия

балашовский район

саратовская область

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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция устанавливает личность водителя легкового автомобиля, который в субботу сбил двух парней в поселке Первомайский Балашовского района и скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Сообщение о ДТП поступило в местный отдел полиции в 20.21 (19.21 мск)."На улице Энергетической поселка Первомайский неизвестный водитель на серебристом автомобиле Lada Priora сбил двух молодых людей 16 и 18 лет и скрылся с места ДТП. Пострадавшие живы и доставлены в районную больницу. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют розыскные мероприятия, направленные на установление личности виновника ДТП. Розыскные мероприятия находятся на особом контроле прокуратуры Балашова", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210911/podrostok-1749708785.html

балашовский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балашовский район, саратовская область