https://ria.ru/20210911/dtp-1749706855.html

В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 11.09.2021

В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T22:13

2021-09-11T22:13

2021-09-11T22:13

происшествия

саратовская область

lada granta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 20.20 (19.20 мск) на 2-м километре автодороги Пугачев-Перелюб."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lada Granta и "Камаз". В результате ДТП водитель, пассажирка, данные которой устанавливаются, пассажирка 2014 года рождения из "Лады" от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210829/dtp-1747749651.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, lada granta