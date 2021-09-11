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В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 11.09.2021
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T22:13
2021-09-11T22:13
происшествия
саратовская область
lada granta
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 20.20 (19.20 мск) на 2-м километре автодороги Пугачев-Перелюб."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lada Granta и "Камаз". В результате ДТП водитель, пассажирка, данные которой устанавливаются, пассажирка 2014 года рождения из "Лады" от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
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происшествия, саратовская область, lada granta
22:13 11.09.2021
 
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Под Саратовом столкнулись легковой автомобиль и "Камаз", погибли двое взрослых и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 20.20 (19.20 мск) на 2-м километре автодороги Пугачев-Перелюб.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lada Granta и "Камаз". В результате ДТП водитель, пассажирка, данные которой устанавливаются, пассажирка 2014 года рождения из "Лады" от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказали журналистам в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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ПроисшествияСаратовская областьLada Granta
 
 
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