https://ria.ru/20210911/dtp-1749706855.html
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 11.09.2021
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T22:13
2021-09-11T22:13
2021-09-11T22:13
происшествия
саратовская область
lada granta
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в субботу в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 20.20 (19.20 мск) на 2-м километре автодороги Пугачев-Перелюб."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lada Granta и "Камаз". В результате ДТП водитель, пассажирка, данные которой устанавливаются, пассажирка 2014 года рождения из "Лады" от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747749651.html
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происшествия, саратовская область, lada granta
В Саратовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Под Саратовом столкнулись легковой автомобиль и "Камаз", погибли двое взрослых и ребенок