https://ria.ru/20210911/dtp-1749683686.html

На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 11.09.2021

На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на Покровской улице на юго-востоке Москвы, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:47

2021-09-11T17:47

2021-09-11T17:47

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на Покровской улице на юго-востоке Москвы, сообщает столичный дептранс."На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что занята одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей.

https://ria.ru/20210803/moskva-1744251260.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы