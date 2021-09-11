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На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей
На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 11.09.2021
На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на Покровской улице на юго-востоке Москвы, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:47
2021-09-11T17:47
2021-09-11T17:47
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на Покровской улице на юго-востоке Москвы, сообщает столичный дептранс."На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что занята одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей
На Покровской улице в Москве столкнулись восемь автомобилей