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Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа
Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 11.09.2021
Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа
Существует угроза обрушения конструкций дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв газа и ведутся поиски пенсионера,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T07:38
2021-09-11T07:38
2021-09-11T07:38
происшествия
елецкий район
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Существует угроза обрушения конструкций дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв газа и ведутся поиски пенсионера, сообщает администрация региона.В настоящий момент почти разобран первый этаж подъезда, где произошел взрыв. На месте работают 256 человек и 58 единиц техники. От МЧС задействованы 100 человек и 15 единиц техники."Спасатели продолжают работы несмотря на угрозу обрушения конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники", - говорится в сообщении.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке - и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В настоящий момент ведутся поиски мужчины, который находится под завалами.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.
https://ria.ru/20210911/poisk-1749623937.html
елецкий район
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происшествия, елецкий район, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме под ельцом
Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа
Стены дома под Ельцом, где произошел взрыв газа, поддерживают с помощью техники