https://ria.ru/20210911/dom-1749627140.html

Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа

Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 11.09.2021

Существует угроза обрушения дома под Ельцом, где произошел взрыв газа

Существует угроза обрушения конструкций дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв газа и ведутся поиски пенсионера,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T07:38

2021-09-11T07:38

2021-09-11T07:38

происшествия

елецкий район

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Существует угроза обрушения конструкций дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв газа и ведутся поиски пенсионера, сообщает администрация региона.В настоящий момент почти разобран первый этаж подъезда, где произошел взрыв. На месте работают 256 человек и 58 единиц техники. От МЧС задействованы 100 человек и 15 единиц техники."Спасатели продолжают работы несмотря на угрозу обрушения конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники", - говорится в сообщении.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке - и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В настоящий момент ведутся поиски мужчины, который находится под завалами.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.

https://ria.ru/20210911/poisk-1749623937.html

елецкий район

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елецкий район, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме под ельцом