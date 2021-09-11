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Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным - РИА Новости, 11.09.2021
Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
Двухэтажный дом в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, где взорвался бытовой газ, не являлся аварийным, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T04:41
2021-09-11T05:02
происшествия
елец
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Двухэтажный дом в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, где взорвался бытовой газ, не являлся аварийным, сообщает администрация региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы.По данным МЧС РФ на 03.40, пострадали семь человек, из которых один погиб. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. Количество эвакуированных уточняется.
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происшествия, елец, липецкая область
04:41 11.09.2021 (обновлено: 05:02 11.09.2021)
 
Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным

Власти Липецкой области: дом 1970 года постройки, где взорвался газ, не был аварийным

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Двухэтажный дом в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, где взорвался бытовой газ, не являлся аварийным, сообщает администрация региона.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы.
По данным МЧС РФ на 03.40, пострадали семь человек, из которых один погиб. Ведутся поиски трех человек, которые могут находиться под завалами.

"Хлопок газа произошел в двухподъездном, 16 квартирном доме 1970 года постройки. Дом не является аварийным", - говорится в сообщении.

В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. Количество эвакуированных уточняется.
На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
04:33
Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
 
ПроисшествияЕлецЛипецкая область
 
 
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