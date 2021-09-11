https://ria.ru/20210911/dobronravov-1749324314.html

Биография Федора Добронравова

Биография Федора Добронравова - РИА Новости, 11.09.2021

Биография Федора Добронравова

Российский актер театра и кино Федор Викторович Добронравов родился 11 сентября 1961 года в городе Таганроге Ростовской области. В детстве и юности занимался... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T05:12

2021-09-11T05:12

2021-09-11T05:12

справки

таганрог

федор добронравов

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Российский актер театра и кино Федор Викторович Добронравов родился 11 сентября 1961 года в городе Таганроге Ростовской области. В детстве и юности занимался баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду.С 1979 по 1981 год проходил срочную воинскую службу в Воздушно-десантных войсках. После демобилизации работал слесарем на заводе и дворником в детском саду. В 1988 году окончил актерское отделение Воронежского государственного института искусств. Во время учебы вместе с однокурсниками, создал молодежный студенческий театр "Рубль".В 1988-1990 годах работал в Воронежском городском молодежном театре.С 1990 по 2003 год он был артистом московского театра "Сатирикон". В театре был занят в спектаклях "Маугли" Редьярда Киплинга (Шер-Хан), "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (Карбон де Кастель Жалу, капитан), "Хозяйка гостиницы" Карло Гольдони (Маркиз Форлипополи), "Гамлет" Уильяма Шекспира (Горацио), "Шантеклер" Эдмона Ростана (Пес Пату) и др.В 2003-2020 годах работал в московском Театре сатиры. Играл в постановках "Чемоданчик" Юрия Полякова, "Слишком женатый таксист" Рэя Куни, "Идеальное убийство" по Джеку Поплуэллу, "Вечерний выезд общества слепых" Виктора Шендеровича, "Как пришить старушку" Джона Патрика, "Швейк, или Гимн идиотизму" Ярослава Гашека, "… И море", по Эрнесту Хемингуэю и др.Как режиссер Добронравов осуществил постановки "День рождения Ольги Аросевой" и "Средства от наследства" по Жану Франсуа Реньяру, в последней из них выступал и как актер.В настоящее время сотрудничает с Театром Антона Чехова под руководством Леонида Трушкина, где занят в спектаклях "Забор" (Гарри), "Спасатель" (Джони) и "Ужин с дураком" (Франсуа Пиньон).В театре "Миллениум" Федор Добронравов играет в комедии "Поймай меня... сможешь?".Артист играл в спектаклях "Квартета И" "День радио" и "День выборов", постановке Кшиштофа Занусси "Воспитание Риты" по Уилли Расселу и в других антерпризных театральных проектах.В кино Федор Добронравов дебютировал в 1993 году в социальной драме "Русский регтайм" режиссера Сергея Урсуляка.Позже был приглашен режиссером Светланой Дружининой в исторический сериал "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2008). Он играл небольшие роли в таких фильмах и сериалах, как "Долгое прощание" (2004), "На Верхней Масловке" (2004), "Время собирать камни" (2005), "Девять неизвестных" (2005), "Золотой теленок" (2006), "Кадетство" (2006), "Ликвидация" (2007), "Братья Карамазовы" (2008), "Марево" (2008), "Исаев" (2009), "Братья по обмену" (2013-2014) и др.Наибольшую известность и любовь широкой публики актер получил после съемок в сериале "Сваты" (2008-2013), в котором сыграл роль Ивана Будько.Среди заметных работ последних лет – роль фотокора Михаила Жбанкова в фильме Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи" (2015), главные роли в детективе "Деньги" (2016), драме "Искушение" (2016), комедии "Девушка с косой" (2017), мелодраме "От печали до радости" (2020) и др. Всего на его счету – свыше 120 киноработ.В 2016 году актер основал Продюсерский центр "Федор Добронравов". Дебютным проектом центра стал полнометражный художественный фильм "Жили-были" (2017), в котором Добронравов сыграл одну из главных ролей и впервые выступил в качестве кинопродюсера.В 2017 году компания представила спектакль "Чудики" по рассказам Василия Шукшина, где Добронравов играет восемь ролей. В 2021 году вышел новый спектакль продюсерского центра "Ты где-то рядом". Актер озвучивал мультфильмы "Удивительные приключения Хомы" (2005), "Колобок" (2006), "Красные шапочки" (2009), "Замбезия" (2012), "Тэд Джонс и Затерянный город" (2012), "Кот Гром и заколдованный дом" (2013), "Снежная королева 2: Перезаморозка" (2014), "Чудо-Юдо" (2017) и др.На телевидении в 2005-2014 годах Федор Добронравов снимался в скетч-шоу "6 кадров". Участвовал в телевизионных развлекательных шоу "Большая разница", "Сам себе режиссер" и "Слава богу, ты пришел!".В 2012 году Добронравов стал победителем песенного телешоу "Две звезды", где исполнял популярные песни прошлого в дуэте с Леонидом Агутиным. Художественный руководитель Общенациональной программы "В кругу семьи". Федор Добронравов – народный артист РФ (2011).В 2020 году был награжден Орденом Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".В 2013 году он получил Приз имени режиссера Леонида Гайдая фестиваля "Амурская осень". В 2014 году он был удостоен премии "Звезда театрала" за лучшую мужскую роль в спектакле "Незабываемые знакомства" Театра сатиры.В 2016 году за лучшее исполнение мужской роли в фильме "Искушение" актер получил призы международных фестивалей "КИТЫ" и "СОСЕ".Федор Добронравов женат. В семье двое сыновей – Виктор и Иван, также ставших актерами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, таганрог, федор добронравов