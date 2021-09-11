https://ria.ru/20210911/dnr-1749632737.html

В ДНР рассказали об обстрелах силовиков в субботу

В ДНР рассказали об обстрелах силовиков в субботу - РИА Новости, 11.09.2021

В ДНР рассказали об обстрелах силовиков в субботу

Украинские силовики в субботу выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике 28 мин и артснарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:27

2021-09-11T09:27

2021-09-11T09:27

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики в субботу выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике 28 мин и артснарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Новогнатовка (под контролем Киева – ред.) – Докучаевск (под контролем ДНР – ред.), выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; Верхнеторецкое Верхнее (под контролем Киева – ред.) - Верхнеторецкое Нижнее (под контролем ДНР – ред.), выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, еще 10 мин калибром 120 миллиметров украинские силовики выпустили по поселку Озеряновка на окраине подконтрольной ДНР Горловки.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр