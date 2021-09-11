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В Белгородской области появился новый современный детсад, заявил Гладков
В Белгородской области появился новый современный детсад, заявил Гладков - РИА Новости, 11.09.2021
В Белгородской области появился новый современный детсад, заявил Гладков
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл в городе Валуйки современный центр развития ребенка – детский сад №2, в реконструкцию которого... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:05
2021-09-11T15:05
общество
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл в городе Валуйки современный центр развития ребенка – детский сад №2, в реконструкцию которого было вложено почти 29 миллионов рублей.Работы по реконструкции детского сада на сумму почти 29 миллионов рублей велись по областной программе капитальных вложений. Еще дополнительно 11,5 миллиона рублей на благоустройство прилегающей территории было выделено дополнительно по поручению главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, как отмечает пресс-служба облправительства."Рад, что у вас двойной сегодня праздник: день вашего города и день, когда вы входите в этот отремонтированный детский сад. Мы хотим, чтобы вам, ребята, было удобно и комфортно здесь находиться всё время. Делаем всё возможное для того, чтобы родители не переживали за своих детей. Для вас мы и создаём самые лучшие условия", - обратился на открытии объекта к воспитанникам детского сада Гладков.Обновленное дошкольное учреждение рассчитано на 136 мест. Здесь есть три групповые ячейки, кабинеты психолога и логопеда, спортивно-музыкальный зал с мини-сценой. На утепленном после капремонта балконе разместился центр экологического воспитания детей. Для развития воспитанников с ранних лет есть центр технического творчества "Юный инженер", а также сенсорный стол и цифровая доска, ноутбуки. Для знакомства детей с различными профессиями разработана зона профориентации. Есть уголок финансовой грамотности.Также в детском саду после реконструкции усовершенствовали плавательный бассейн, теперь он с подогревом и фильтрацией воды.Во время своей рабочей поездки по Валуйскому округу глава региона поздравил жителей Валуек с 428-й годовщиной образования города."Несмотря на пандемию, много людей сегодня собралось на главной площади и мы не забываем о мерах безопасности. Я рад, что старинный город такой молодой, а вновь открывшийся после капремонта детский сад верное тому свидетельство. Немногие города могут похвастаться вот такими современными центрами развития детей с бассейном и благоустроенной территорией. В следующем году отремонтируем у вас ещё и третью школу. Будем стараться сделать так, чтобы жизнь всех людей становилась только лучше. И все вопросы решаются быстрее, когда мы делам всё с вами сообща", - сказал Гладков.
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общество, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков
15:05 11.09.2021
 
В Белгородской области появился новый современный детсад, заявил Гладков

Врио губернатора Белгородской области Гладков открыл современный детский сад

© Фото : Правительство СевастополяВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Правительство Севастополя
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков открыл в городе Валуйки современный центр развития ребенка – детский сад №2, в реконструкцию которого было вложено почти 29 миллионов рублей.
Работы по реконструкции детского сада на сумму почти 29 миллионов рублей велись по областной программе капитальных вложений. Еще дополнительно 11,5 миллиона рублей на благоустройство прилегающей территории было выделено дополнительно по поручению главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, как отмечает пресс-служба облправительства.
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"Рад, что у вас двойной сегодня праздник: день вашего города и день, когда вы входите в этот отремонтированный детский сад. Мы хотим, чтобы вам, ребята, было удобно и комфортно здесь находиться всё время. Делаем всё возможное для того, чтобы родители не переживали за своих детей. Для вас мы и создаём самые лучшие условия", - обратился на открытии объекта к воспитанникам детского сада Гладков.
Обновленное дошкольное учреждение рассчитано на 136 мест. Здесь есть три групповые ячейки, кабинеты психолога и логопеда, спортивно-музыкальный зал с мини-сценой. На утепленном после капремонта балконе разместился центр экологического воспитания детей. Для развития воспитанников с ранних лет есть центр технического творчества "Юный инженер", а также сенсорный стол и цифровая доска, ноутбуки. Для знакомства детей с различными профессиями разработана зона профориентации. Есть уголок финансовой грамотности.
Также в детском саду после реконструкции усовершенствовали плавательный бассейн, теперь он с подогревом и фильтрацией воды.
"Здорово, что у вас есть такой бассейн и вы свободно обучаете плаванию с самых ранних лет. Но, к сожалению, у нас не так много детей, которые умеют держаться хорошо на воде. Так что учите их как следует, условия хорошие", - обратился к руководству детского сада Гладков.
Во время своей рабочей поездки по Валуйскому округу глава региона поздравил жителей Валуек с 428-й годовщиной образования города.
"Несмотря на пандемию, много людей сегодня собралось на главной площади и мы не забываем о мерах безопасности. Я рад, что старинный город такой молодой, а вновь открывшийся после капремонта детский сад верное тому свидетельство. Немногие города могут похвастаться вот такими современными центрами развития детей с бассейном и благоустроенной территорией. В следующем году отремонтируем у вас ещё и третью школу. Будем стараться сделать так, чтобы жизнь всех людей становилась только лучше. И все вопросы решаются быстрее, когда мы делам всё с вами сообща", - сказал Гладков.
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ОбществоБелгородская областьВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
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