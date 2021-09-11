https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

"Отныне это наша жизнь". Мир накрывает четвертая волна эпидемии

"Отныне это наша жизнь". Мир накрывает четвертая волна эпидемии - РИА Новости, 11.09.2021

"Отныне это наша жизнь". Мир накрывает четвертая волна эпидемии

Темпы заболеваемости коронавирусом ускорились по всему свету, а в Юго-Восточной Азии достигли рекордно высоких за всю пандемию показателей, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:00

2021-09-11T08:00

2021-09-11T08:03

израиль

италия

франция

дельта

коронавирус covid-19

павел волчков

алексей аграновский

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Мишина. Темпы заболеваемости коронавирусом ускорились по всему свету, а в Юго-Восточной Азии достигли рекордно высоких за всю пандемию показателей, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вспышку переживает даже Израиль — один из мировых лидеров вакцинации. В стране уже получают третью дозу препарата. Помогает ли это защититься от болезни, разбиралось РИА Новости.Десятки миллионов инфицированныхДвести двадцать три миллиона зарегистрированных заражений в мире — такова статистика на утро пятницы от американского Университета Джонса Хопкинса. Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас в США. Всего там выявили 40 миллионов инфицированных, за сутки — 170 тысяч. На втором месте Индия — 33 миллиона и 35 тысяч за сутки, на третьем — Бразилия, 21 миллион и 31 тысяча.Канада, Великобритания, США — везде заболеваемость в несколько раз выше, чем в начале лета. Схожая картина в Европе.При этом американцы одними из первых, еще в декабре, начали вакцинацию. Половина тех, кому в принципе можно было привиться, сделали это. В Канаде и Великобритании — 70 процентов. Чуть меньше в ЕС: во Франции — 58%, в Германии — 61, в Италии и Австрии — около 60.На пике заболеваемость и в некоторых странах Юго-Восточной и Восточной Азии.В последний день лета рекорд — 11 тысяч — зафиксировали в Израиле. Хотя эта страна тоже одной из первых приступила к вакцинации. Основной препарат — Pfizer. По данным Минздрава Израиля на 10 сентября, первую дозу получили 89 процентов взрослого населения, вторую — 81. Третья доза (так называемая бустерная) почти у половины. Подростков в стране тоже вакцинируют.Важная оговорка: сейчас в больницах Израиля только 672 пациента в тяжелом состоянии, 173 подключены к ИВЛ и ЭКМО. Среди заболевших почти нет пожилых.И учебный, и Новый годТревожная статистика не смутила израильские власти — в сентябре открылись школы. Ортодоксы начали учебный год еще раньше, 9 августа. Правда, старшим классам рекомендовали перенести уроки на свежий воздух — благо климат позволяет.При этом около 18 тысяч педагогов еще не вакцинированы, сообщила министр образования Ифат Шаша-Битон. Поэтому они должны проходить тестирование каждые несколько дней, иначе им запретят работать. Согласны не все. В местной прессе писали о воспитательнице детского сада, которую пришлось эвакуировать из помещения при помощи муниципальных служащих. Она не только отказалась от прививок и тестов, но и маску не хотела надевать.Впрочем, израильтяне сохраняют спокойствие. "Все-таки уже не первый год эпидемии, и у многих переболели друзья, знакомые, — говорит житель Иерусалима Андрей Глоцер. — Мой друг, например, дважды болел, и он мне сказал, что второй "заход" легче". Чувство страха, на его взгляд, притупило и то, что вакцинированные в целом переносят инфекцию легко. Сам Глоцер сделал все три укола — как только это стало возможным.С 6 по 9 сентября в стране праздновали Новый год. Медики предупреждали: молитвенные службы в помещениях, да еще среди непривитых, гарантируют новую вспышку. Перенести церемонию на свежий воздух категорически отказались только ультраортодоксы — это каждый десятый в стране. Среди них как раз много противников препаратов.Однако, как отметил, ведущий эпидемиолог Хагай Левин, тяжелое течение болезни нечасто встречается даже среди убежденных антиваксов.Глава национальной программы по борьбе с коронавирусом Салман Зарка призвал готовиться к четвертой дозе вакцины. И подвел печальный итог: "Отныне это наша жизнь, в волнах эпидемии".Падение эффективности"Вакцины Pfizer и Moderna, которые применяются в Израиле и других странах, дают достаточно нейтрализующих антител к белку шипа — принципиальных вопросов к этим препаратам нет", — говорит профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский. Предстоит, правда, уточнить, соблюдались ли правила хранения и транспортировки. "Всплеск заболеваемости в Израиле объясняется, во-первых, появлением штамма дельта, — указывает Аграновский. — Он, в отличие от нулевого (уханьского), способен поражать молодых людей. Во-вторых, дельта частично преодолевает устойчивость у вакцинированных. Они могут болеть, хотя и в легкой форме". Что касается общин, которые не вакцинируются по религиозным соображениям, то их вклад в статистику невелик, указывает профессор.Вирусолог Павел Волчков видит основную причину в том, что в стране мало тех, у кого выработался иммунитет после болезни."Там много вакцинированных, но давайте подсчитаем сколько, — предлагает Волчков. — Все цифры, которые называют, — это процент от тех, кого в принципе можно привить. Детей и подростков в Израиле почти треть (тех, кто старше двенадцати, прививают с лета). Если вычесть отказавшихся от укола, еще не успевших привиться или имеющих противопоказания, получается, что половина страны все же без антител. О каком популяционном иммунитете мы тогда говорим?"Волчков также отмечает, что эффект от любой вакцины со временем слабеет, антитела постепенно снижаются. Но это ничуть не умаляет значения иммунизации. Прививки защищают от тяжелого течения болезни, что наглядно и демонстрирует тот же Израиль.

https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html

израиль

италия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, италия, франция, дельта, коронавирус covid-19, павел волчков , алексей аграновский