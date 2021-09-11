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Буш предупредил о внутренней угрозе на церемонии памяти жертв 11 сентября

Буш предупредил о внутренней угрозе на церемонии памяти жертв 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

Буш предупредил о внутренней угрозе на церемонии памяти жертв 11 сентября

Бывший президент США Джордж Буш на церемонии поминовения жертв терактов 11 сентября 2001 года предупредил об угрозе со стороны внутренних экстремистов. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T19:11

2021-09-11T19:11

2021-09-11T19:11

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш на церемонии поминовения жертв терактов 11 сентября 2001 года предупредил об угрозе со стороны внутренних экстремистов.Вместе с вице-президентом Камалой Харрис он приехал в штат Пенсильвания, где в полях под городком Шэнксвилл 20 лет назад разбился один их захваченных террористами самолетов. Сорок его пассажиров и членов экипажа смогли дать отпор четырем угонщикам и не позволили им повести воздушное судно на таран Белого дома или Капитолия."Мы видим множащиеся свидетельства того, что опасность нашей стране может исходить не только из-за рубежа, но и от насилия, которое копится внутри. Культурно между зарубежными экстремистами и внутренними мало общего, но их роднит... пренебрежение человеческими жизнями, решимость осквернить наши национальные символы. Они дети одного и того же порочного духа, и наша непреходящая обязанность - противостоять им", - сказал Буш, который руководил страной в год, когда произошли теракты.На месте трагедии воздвигнут мемориал, где на мраморной стене выбиты имена погибших, а в музейном центре выставлены их фотографии и сохранены записи последних звонков с борта погибающего самолета. На "Башне голосов" смонтированы 40 труб, которые звучат при порывах ветра, символизируя 40 пассажиров и членов экипажа.Еще два самолета врезались в тот день в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, где погибли 2 753 человека, четвертый лайнер рухнул на Пентагон, унеся жизни 189 человек.Позднее в субботу в Пенсильванию приедет президент США Джо Байден, который начал день молитвы и поминовения с участия в траурной церемонии в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20210810/bayden-1745271452.html

https://ria.ru/20210911/proschety-1749688908.html

сша

пенсильвания

нью-йорк (город)

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в мире, сша, пенсильвания, нью-йорк (город), джо байден, министерство обороны сша, джордж буш (младший), капитолий