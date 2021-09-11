https://ria.ru/20210911/borsch-1749634439.html

Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща

Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща - РИА Новости, 11.09.2021

Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща

Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:45

2021-09-11T09:45

2021-09-11T09:45

общество

борщ

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например, чернослив, яблоки или кильку, рассказал РИА Новости шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский."Я не считаю, что рецепт классического украинского борща изменился (за последние несколько сот лет – ред.). Есть разные эксперименты, но, как по мне, они не сильно удачны. Думаю, больше изменились сами продукты, выращенные на ГМО и пестицидах", - сказал Приемский.Вместе с тем он сказал, что при приготовлении борща не нужно бояться добавлять в блюдо продукты, которые вы любите."Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете", - сказал он.Вместе с тем Приемский сказал, что, если борщ должен быть постным, можно сделать его на рыбе. "Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока", - добавил шеф-повар.

https://ria.ru/20210407/borsch-1727284472.html

https://ria.ru/20210801/borsch-1743897330.html

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общество, борщ