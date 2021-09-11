https://ria.ru/20210911/borsch-1749634439.html
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща - РИА Новости, 11.09.2021
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща
Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:45
2021-09-11T09:45
2021-09-11T09:45
общество
борщ
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например, чернослив, яблоки или кильку, рассказал РИА Новости шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский."Я не считаю, что рецепт классического украинского борща изменился (за последние несколько сот лет – ред.). Есть разные эксперименты, но, как по мне, они не сильно удачны. Думаю, больше изменились сами продукты, выращенные на ГМО и пестицидах", - сказал Приемский.Вместе с тем он сказал, что при приготовлении борща не нужно бояться добавлять в блюдо продукты, которые вы любите."Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете", - сказал он.Вместе с тем Приемский сказал, что, если борщ должен быть постным, можно сделать его на рыбе. "Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока", - добавил шеф-повар.
https://ria.ru/20210407/borsch-1727284472.html
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общество, борщ
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща
Шеф-повар Юрий Приемский рассказал, что украинский борщ можно варить с яблоками и килькой
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости.
Рецепт приготовления традиционного украинского борща
не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например, чернослив, яблоки или кильку, рассказал РИА Новости шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский.
"Я не считаю, что рецепт классического украинского борща изменился (за последние несколько сот лет – ред.). Есть разные эксперименты, но, как по мне, они не сильно удачны. Думаю, больше изменились сами продукты, выращенные на ГМО и пестицидах", - сказал Приемский.
Вместе с тем он сказал, что при приготовлении борща не нужно бояться добавлять в блюдо продукты, которые вы любите.
"Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете", - сказал он.
Вместе с тем Приемский сказал, что, если борщ должен быть постным, можно сделать его на рыбе. "Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока", - добавил шеф-повар.