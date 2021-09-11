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Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща - РИА Новости, 11.09.2021
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща
Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:45
2021-09-11T09:45
общество
борщ
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например, чернослив, яблоки или кильку, рассказал РИА Новости шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский."Я не считаю, что рецепт классического украинского борща изменился (за последние несколько сот лет – ред.). Есть разные эксперименты, но, как по мне, они не сильно удачны. Думаю, больше изменились сами продукты, выращенные на ГМО и пестицидах", - сказал Приемский.Вместе с тем он сказал, что при приготовлении борща не нужно бояться добавлять в блюдо продукты, которые вы любите."Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете", - сказал он.Вместе с тем Приемский сказал, что, если борщ должен быть постным, можно сделать его на рыбе. "Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока", - добавил шеф-повар.
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общество, борщ
09:45 11.09.2021
 
Шеф-повар поделился нетрадиционными рецептами украинского борща

Шеф-повар Юрий Приемский рассказал, что украинский борщ можно варить с яблоками и килькой

© Depositphotos / Smile.StudioОфициант подает борщ
Официант подает борщ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Depositphotos / Smile.Studio
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например, чернослив, яблоки или кильку, рассказал РИА Новости шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский.
"Я не считаю, что рецепт классического украинского борща изменился (за последние несколько сот лет – ред.). Есть разные эксперименты, но, как по мне, они не сильно удачны. Думаю, больше изменились сами продукты, выращенные на ГМО и пестицидах", - сказал Приемский.
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"Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете", - сказал он.
Вместе с тем Приемский сказал, что, если борщ должен быть постным, можно сделать его на рыбе. "Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока", - добавил шеф-повар.
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