https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html

На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки

На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки - РИА Новости, 11.09.2021

На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки

На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T20:26

2021-09-11T20:26

2021-09-11T21:29

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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов, достигнув финальной точки маршрута, площади Пале Руаяль, развернулась в противоположном направлении, так как правоохранительные органы заблокировали им дорогу.В толпе много агрессивно настроенных манифестантов, которые бросают в полицейских камни и бутылки. Хулиганы устанавливают заграждения и крушат городское имущество.В результате столкновений есть пострадавшие. Около 70 человек задержали.Противники санитарных пропусков выходят на улицу девятую субботу подряд. Летние акции протеста проходили в спокойной обстановке.Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.

https://ria.ru/20210814/frantsiya-1745745305.html

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2021

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Кадры пострадавших во время протестов в Париже В Париже опять протестуют противники санитарных пропусков. Сегодня они настроены агрессивно, бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция применила слезоточивый газ. Есть первые пострадавшие. 2021-09-11T20:26 true PT0M54S

Протестующие в Париже забросали полицейских петардами Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости. 2021-09-11T20:26 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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