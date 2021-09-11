https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки - РИА Новости, 11.09.2021
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:26
2021-09-11T20:26
2021-09-11T21:29
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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов, достигнув финальной точки маршрута, площади Пале Руаяль, развернулась в противоположном направлении, так как правоохранительные органы заблокировали им дорогу.В толпе много агрессивно настроенных манифестантов, которые бросают в полицейских камни и бутылки. Хулиганы устанавливают заграждения и крушат городское имущество.В результате столкновений есть пострадавшие. Около 70 человек задержали.Противники санитарных пропусков выходят на улицу девятую субботу подряд. Летние акции протеста проходили в спокойной обстановке.Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.
https://ria.ru/20210814/frantsiya-1745745305.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры пострадавших во время протестов в Париже
В Париже опять протестуют противники санитарных пропусков. Сегодня они настроены агрессивно, бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция применила слезоточивый газ. Есть первые пострадавшие.
2021-09-11T20:26
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Протестующие в Париже забросали полицейских петардами
Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости.
2021-09-11T20:26
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РИА Новости
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в мире, коронавирус covid-19
20:26 11.09.2021 (обновлено: 21:29 11.09.2021)
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки, полиция применяет водометы
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов, достигнув финальной точки маршрута, площади Пале Руаяль, развернулась в противоположном направлении, так как правоохранительные органы заблокировали им дорогу.
В толпе много агрессивно настроенных манифестантов, которые бросают в полицейских камни и бутылки. Хулиганы устанавливают заграждения и крушат городское имущество.
В результате столкновений есть пострадавшие. Около 70 человек задержали.
Противники санитарных пропусков выходят на улицу девятую субботу подряд. Летние акции протеста проходили в спокойной обстановке.
Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.
Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.