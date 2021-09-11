Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки - РИА Новости, 11.09.2021
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:26
2021-09-11T21:29
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749699706_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_4934575e77daa6c2219d880effaffa17.jpg
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов, достигнув финальной точки маршрута, площади Пале Руаяль, развернулась в противоположном направлении, так как правоохранительные органы заблокировали им дорогу.В толпе много агрессивно настроенных манифестантов, которые бросают в полицейских камни и бутылки. Хулиганы устанавливают заграждения и крушат городское имущество.В результате столкновений есть пострадавшие. Около 70 человек задержали.Противники санитарных пропусков выходят на улицу девятую субботу подряд. Летние акции протеста проходили в спокойной обстановке.Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.
https://ria.ru/20210814/frantsiya-1745745305.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры пострадавших во время протестов в Париже
В Париже опять протестуют противники санитарных пропусков. Сегодня они настроены агрессивно, бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция применила слезоточивый газ. Есть первые пострадавшие.
2021-09-11T20:26
true
PT0M54S
Протестующие в Париже забросали полицейских петардами
Агрессивно настроенные демонстранты на акции протеста против санитарных пропусков в Париже бросают бутылки и петарды в полицейских, передает корреспондент РИА Новости.
2021-09-11T20:26
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749699706_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_4b58e8c95494be53a30d051c011015a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, коронавирус covid-19
20:26 11.09.2021 (обновлено: 21:29 11.09.2021)
 
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки

На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки, полиция применяет водометы

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. На акции против санитарных пропусков в Париже продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов, достигнув финальной точки маршрута, площади Пале Руаяль, развернулась в противоположном направлении, так как правоохранительные органы заблокировали им дорогу.
В толпе много агрессивно настроенных манифестантов, которые бросают в полицейских камни и бутылки. Хулиганы устанавливают заграждения и крушат городское имущество.
В результате столкновений есть пострадавшие. Около 70 человек задержали.
Противники санитарных пропусков выходят на улицу девятую субботу подряд. Летние акции протеста проходили в спокойной обстановке.
Во Франции с 9 августа посетить кафе, рестораны, крупные торговые центры можно только с санитарным пропуском. Он также необходим для путешествия на самолетах и в поездах дальнего следования.
Такой документ могут получить те, кто прошел полный цикл вакцинации от CОVID-19, получил отрицательный тест на коронавирус или переболел.
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 15:20Распространение коронавируса
СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
01:17Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить
Лента новостейМолния