Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210911/belgorod-1749637332.html
В Белгородской области пропали двое мальчиков
В Белгородской области пропали двое мальчиков - РИА Новости, 11.09.2021
В Белгородской области пропали двое мальчиков
Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:22
2021-09-11T10:52
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_0:190:3072:1917_1920x0_80_0_0_8c97710478aa6bcfcefa94dd82f6ad97.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону.По факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и одиннадцати лет начата доследственная проверка."По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома", — говорится в сообщении.Следователи во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиск пропавших детей."Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних", — сообщает следствие.
https://ria.ru/20210910/zakonoproekt-1749491637.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8c12d6ddc38694e003bdf008fadcd6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:22 11.09.2021 (обновлено: 10:52 11.09.2021)
 
В Белгородской области пропали двое мальчиков

В Белгородской области пропали двое мальчиков, ведутся поиски

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону.
По факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и одиннадцати лет начата доследственная проверка.
"По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома", — говорится в сообщении.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиск пропавших детей.
"Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних", — сообщает следствие.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 12:12
Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму
 
ПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
13:53Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
13:49Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
13:42Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии
13:35В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
13:33В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке
13:32В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму
13:30В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
13:29На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
13:22На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
13:19В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:11Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября
13:08В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
13:03В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
13:00Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
12:57Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
12:54При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранены два человека, заявили в ДНР
12:53Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии
12:50В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ
12:49Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Лента новостейМолния