https://ria.ru/20210911/belgorod-1749637332.html
В Белгородской области пропали двое мальчиков
В Белгородской области пропали двое мальчиков - РИА Новости, 11.09.2021
В Белгородской области пропали двое мальчиков
Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:22
2021-09-11T10:22
2021-09-11T10:52
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону.По факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и одиннадцати лет начата доследственная проверка."По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома", — говорится в сообщении.Следователи во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиск пропавших детей."Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних", — сообщает следствие.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:22 11.09.2021 (обновлено: 10:52 11.09.2021)
В Белгородской области пропали двое мальчиков
В Белгородской области пропали двое мальчиков, ведутся поиски
ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости.
Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области
, сообщает управление СК
России по региону.
По факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и одиннадцати лет начата доследственная проверка.
"По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома", — говорится в сообщении.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиск пропавших детей.
"Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних", — сообщает следствие.