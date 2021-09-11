https://ria.ru/20210911/belgorod-1749637332.html

В Белгородской области пропали двое мальчиков

В Белгородской области пропали двое мальчиков - РИА Новости, 11.09.2021

В Белгородской области пропали двое мальчиков

Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:22

2021-09-11T10:22

2021-09-11T10:52

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Поиски двух мальчиков из многодетной семьи, которые ушли из дома, ведутся в Белгородской области, сообщает управление СК России по региону.По факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и одиннадцати лет начата доследственная проверка."По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома", — говорится в сообщении.Следователи во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиск пропавших детей."Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних", — сообщает следствие.

https://ria.ru/20210910/zakonoproekt-1749491637.html

белгородская область

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2021

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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)