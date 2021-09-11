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Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября
Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября
Президент США Джо Байден сделал странный жест на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, об этом сообщил в твиттере корреспондент из... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T18:09
2021-09-11T18:09
2021-09-11T18:26
в мире
сша
джо байден
теракты 11 сентября (2001)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал странный жест на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, об этом сообщил в твиттере корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг.Во время церемонии американский лидер вдруг стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Спайринг при этом не уточнил, что именно произнес Байден.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он спотыкался при посадке на президентский борт.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый угнанный ими пассажирский лайнер разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
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в мире, сша, джо байден, теракты 11 сентября (2001)
18:09 11.09.2021 (обновлено: 18:26 11.09.2021)
Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября
Президент США Байден снял маску и крикнул в толпу на церемонии памяти жертв 11 сентября
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Президент США
Джо Байден сделал странный жест на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, об этом сообщил в твиттере корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг.
Во время церемонии американский лидер вдруг стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Спайринг при этом не уточнил, что именно произнес Байден.
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он спотыкался при посадке на президентский борт.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый угнанный ими пассажирский лайнер разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.