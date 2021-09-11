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Байден покинул церемонию памяти погибших 11 сентября в Нью-Йорке
Байден покинул церемонию памяти погибших 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 11.09.2021
Байден покинул церемонию памяти погибших 11 сентября в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден покинул церемонию памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:25
2021-09-11T22:48
в мире
вашингтон (город)
пенсильвания
питтсбург
джо байден
барак обама
билл клинтон
теракты 11 сентября (2001)
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул церемонию памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.За ним проследовали экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама. На церемонии они не произносили речей и не подходили к прессе, все трое были в черных защитных масках.Два угнанных террористами пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый угнанный пассажирский лайнер разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
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пенсильвания
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Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всемирный торговый центр был символом послевоенного процветания США. Построенные в начале 1970-х «башни-близнецы» были выдающимся инженерным сооружением своего времени и стали одной из архитектурных икон Нью-Йорка. Их разрушение стало новой точкой отсчета. Жертвами терактов стали 2977 человек. Были установлены личности 19 погибших террористов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. Они находились в США на законных основаниях. В ответ на серию терактов американцы в 2001 году ввели войска в Афганистан. А спустя 20 лет Представитель движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид заявил, что нет доказательств причастности к терактам Усамы бен Ладена. Родственники погибших требовали рассекретить данные о событиях рокового дня. Незадолго до двадцатой годовщины президент США Джо Байден подписал указ об обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.
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в мире, вашингтон (город), пенсильвания, питтсбург, джо байден, барак обама, билл клинтон, теракты 11 сентября (2001), видео
Байден покинул церемонию памяти погибших 11 сентября в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул церемонию памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
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17:25 11.09.2021 (обновлено: 22:48 11.09.2021)
 
Байден покинул церемонию памяти погибших 11 сентября в Нью-Йорке

Президент США Байден покинул церемонию памяти погибших 20 лет назад в терактах в Нью-Йорке

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул церемонию памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
За ним проследовали экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама. На церемонии они не произносили речей и не подходили к прессе, все трое были в черных защитных масках.
Два угнанных террористами пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый угнанный пассажирский лайнер разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
 
В миреВашингтон (город)ПенсильванияПиттсбургДжо БайденБарак ОбамаБилл КлинтонТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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