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Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября
Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании.
2021-09-11T14:33
2021-09-11T14:35
в мире
видео
джо байден
теракты 11 сентября (2001)
сша
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Построенные в начале 1970-х "башни-близнецы" были выдающимся инженерным сооружением своего времени и символом послевоенного процветания Америки. Их разрушение стало новой точкой отсчета. Личности 19 погибших террористов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана были установлены. Они находились в США на законных основаниях. Жертвами терактов стали 2977 человек. Родственники погибших требовали рассекретить данные о событиях рокового дня. Незадолго до двадцатой годовщины президент США Джо Байден подписал указ об обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всемирный торговый центр был символом послевоенного процветания США. Построенные в начале 1970-х «башни-близнецы» были выдающимся инженерным сооружением своего времени и стали одной из архитектурных икон Нью-Йорка. Их разрушение стало новой точкой отсчета. Жертвами терактов стали 2977 человек. Были установлены личности 19 погибших террористов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. Они находились в США на законных основаниях. В ответ на серию терактов американцы в 2001 году ввели войска в Афганистан. А спустя 20 лет Представитель движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид заявил, что нет доказательств причастности к терактам Усамы бен Ладена. Родственники погибших требовали рассекретить данные о событиях рокового дня. Незадолго до двадцатой годовщины президент США Джо Байден подписал указ об обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.
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в мире, видео, джо байден, теракты 11 сентября (2001), видео, сша
Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании.
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14:33 11.09.2021 (обновлено: 14:35 11.09.2021)
 

Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября

Читать ria.ru в
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании.
Построенные в начале 1970-х "башни-близнецы" были выдающимся инженерным сооружением своего времени и символом послевоенного процветания Америки. Их разрушение стало новой точкой отсчета. Личности 19 погибших террористов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана были установлены. Они находились в США на законных основаниях. Жертвами терактов стали 2977 человек. Родственники погибших требовали рассекретить данные о событиях рокового дня. Незадолго до двадцатой годовщины президент США Джо Байден подписал указ об обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.
 
В миреВидеоДжо БайденТеракты 11 сентября (2001)США
 
 
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