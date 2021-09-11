https://ria.ru/20210911/bashni-1749620943.html

Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11

Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11 - РИА Новости, 11.09.2021

Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11

Свидетель теракта 9/11 архитектор Иржи Боудник, который участвовал в восстановлении картины происшедшей трагедии при проведении спасательных работ, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T03:08

2021-09-11T03:08

2021-09-11T05:12

в мире

сша

теракты 11 сентября (2001)

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ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Свидетель теракта 9/11 архитектор Иржи Боудник, который участвовал в восстановлении картины происшедшей трагедии при проведении спасательных работ, заявил РИА Новости, что нет никаких оснований для конспирологических теорий на эту тему, а на развал зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) решающее значение оказало горящее топливо врезавшихся в них самолетов."Если предположить теорию заговора со стороны, например, спецслужб США, то в нем должны были быть задействованы сотни людей. Но говорят же, что там, где есть даже всего двое людей, не может сохраниться никакая тайна. Мы же за 20 лет не услышали никаких достоверных признаний о заговоре. К тому же у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания - я нашел в различных местах развалин зданий ВТЦ, например, куски обшивки самолета, наушники одного из членов экипажа и некоторые другие предметы", - сказал Боудник.По мнению архитектора, здания разрушились, в основном, из-за действия имевшегося в самолетах авиакеросина, который способствовал созданию огненного пекла на многих этажах башен-близнецов, кардинально нарушив их стальные конструкции."Если бы не авиакеросин, здания могли бы выдержать террористическую атаку", - считает архитектор, ныне живущий в Чехии.

https://ria.ru/20210911/terakt-1749348258.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, теракты 11 сентября (2001)