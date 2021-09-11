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https://ria.ru/20210911/aviaudar-1749620171.html
Пентагон прокомментировал сообщения об ошибке при авиаударе в Кабуле
Пентагон прокомментировал сообщения об ошибке при авиаударе в Кабуле - РИА Новости, 11.09.2021
Пентагон прокомментировал сообщения об ошибке при авиаударе в Кабуле
Авиаудар 29 августа в Кабуле помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт, сообщили РИА Новости в Пентагоне, комментируя публикации СМИ о... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:09
2021-09-11T02:15
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
джон кирби
взрывы в кабуле
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Авиаудар 29 августа в Кабуле помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт, сообщили РИА Новости в Пентагоне, комментируя публикации СМИ о том, что целью атаки мог оказаться не террорист, а гуманитарный работник.Целью авиаудара США 29 августа в Кабуле мог ошибочно оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в США, сообщила ранее New York Times. Издание ссылается на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего, а также с членами его семьи в Кабуле, утверждая, что появляются сомнения в американской версии событий. По данным СМИ, убитым был водитель Земари Ахмади, давно сотрудничавший с группой помощи США, в день удара он перемещался на автомобиле по рабочим делам."Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию.Он подчеркнул, что в настоящий момент центральное командование продолжает оценку результатов удара. "Мы не хотим опережать результатов оценки", - заявил Кирби.Официальный представитель Пентагона отметил, что "никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения".В конце августа 13 американских военных и десятки местных жителей погибли при взрыве в аэропорту Кабула, где была организована эвакуация людей из Афганистана. США обвинили в теракте группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* и уничтожили двух ее активистов ударом с беспилотника. Военные США заявляли, что уничтоженный беспилотником в Кабуле автомобиль перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. Уже в сентябре пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что американские военные не сомневается в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210908/ministry-1749095627.html
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле
02:09 11.09.2021 (обновлено: 02:15 11.09.2021)
 
Пентагон прокомментировал сообщения об ошибке при авиаударе в Кабуле

Пентагон: авиаудар в Кабуле помог предотвратить угрозу повторной атаки на аэропорт

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Авиаудар 29 августа в Кабуле помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт, сообщили РИА Новости в Пентагоне, комментируя публикации СМИ о том, что целью атаки мог оказаться не террорист, а гуманитарный работник.
Целью авиаудара США 29 августа в Кабуле мог ошибочно оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в США, сообщила ранее New York Times. Издание ссылается на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего, а также с членами его семьи в Кабуле, утверждая, что появляются сомнения в американской версии событий. По данным СМИ, убитым был водитель Земари Ахмади, давно сотрудничавший с группой помощи США, в день удара он перемещался на автомобиле по рабочим делам.
"Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию.
Он подчеркнул, что в настоящий момент центральное командование продолжает оценку результатов удара. "Мы не хотим опережать результатов оценки", - заявил Кирби.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Официальный представитель Пентагона отметил, что "никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения".
В конце августа 13 американских военных и десятки местных жителей погибли при взрыве в аэропорту Кабула, где была организована эвакуация людей из Афганистана. США обвинили в теракте группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* и уничтожили двух ее активистов ударом с беспилотника. Военные США заявляли, что уничтоженный беспилотником в Кабуле автомобиль перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. Уже в сентябре пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что американские военные не сомневается в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
01:37
NYT: Пентагон ошибся с целью авиаудара, отвечая на теракт в Кабуле
 
В миреСШАКабул (город)Министерство обороны СШАДжон КирбиВзрывы в Кабуле
 
 
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