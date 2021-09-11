https://ria.ru/20210911/asad-1749631896.html
Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела
Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела - РИА Новости, 11.09.2021
Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела
Обвинения французского суда в отношении брата бывшего президента Сирии Хафеза Асада - Рифата Асада - сфабрикованы и политизированы, считает сын обвиняемого... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:11
2021-09-11T09:11
2021-09-11T09:11
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ДАМАСК, 11 сен - РИА Новости. Обвинения французского суда в отношении брата бывшего президента Сирии Хафеза Асада - Рифата Асада - сфабрикованы и политизированы, считает сын обвиняемого Сомар Асад.Как он рассказал в интервью РИА Новости, следствие берет во внимание имущество, купленное в 1984 году на средства, предоставленные королем Саудовской Аравии.Апелляционный суд Парижа 9 сентября подтвердил приговор Рифату Асаду, который получил 4 года за то, что он, согласно обвинению, обманным путем создал во Франции активы на сумму 90 миллионов евро.По словам двоюродного брата действующего президента, после изгнания Рифата из Сирии на фоне конфликта с братом Хафезом король Саудовской Аравии предоставил ему и его окружению, которые прибыли с ним во Францию, финансовую помощь. Тогда в 1984 году была куплена недвижимость на сумму 25 миллионов долларов. Новые владельцы развивали, улучшали и сдавали в аренду купленную недвижимость. Со временем их цена выросла.Рифат Асад был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году, однако в 1984 году был назначен на номинальный пост вице-президента, который занимал до 1998 года.Французские организации по борьбе с коррупцией Transparence International France и Sherpa в 2013 году подали во французский суд иск против Рифата Асада, обвинив в отмывании средств и в хищении государственных средств Сирии."Нет никаких средств из Сирии, и это известно всем причастным государствам… Глава организации по борьбе с коррупцией тогда был должностным лицом и ответственным в министерстве финансов за все переводы из-за рубежа. Мы попросили судью допросить его лично, так как он единственный, который должен знать, как эти деньги были переведены во Францию", - объясняет сын подсудимого.Собеседник агентства отметил, что суд в качестве свидетелей в ходе расследования в 2015 году вызвал двух самых главных политических противников Рифата Асада: Абдель Халима Хаддама и Мустафу Тласа.На вопрос, почему король Саудовской Аравии так щедро помог Рифату, двоюродный брат действующего президента САР ответил, что между ними была только близкая дружба, а слухи о родственной связи не имеют ничего общего с правдой.Сомар Асад заверил, что его отец сейчас в "надежном месте" и пока нет решения суда о его заключении в тюрьму, а процесс находится на этапе разбирательства после подачи апелляции со стороны защиты.Объясняя, откуда появилась сумма в 90 миллионов евро, а именно такое количество средств, по мнению обвинения, было отмыто Рифатом Асадом, сын подсудимого объяснил, что это нынешняя стоимость купленной отцом и членами семьи недвижимости в 1984 году.По мимо Франции, в апреле 2017 года судебное расследование в отношении Рифата Асада началось в Испании, тогда были проведены обыски в Марбелье и Пуэрто-Банусе, были заблокированы текущие счета 16 физических и 76 юридических лиц. Следствие подозревает брата экс-президента САР в отмывании более 600 миллионов евро.
https://ria.ru/20200617/1573066805.html
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в мире, париж, испания, сирия, франция, хафез асад, рифат асад
Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела
Сын обвиняемого во Франции дяди Асада заявил, что обвинения против его отца сфабрикованы
ДАМАСК, 11 сен - РИА Новости.
Обвинения французского суда в отношении брата бывшего президента Сирии Хафеза Асада - Рифата Асада
- сфабрикованы и политизированы, считает сын обвиняемого Сомар Асад.
Как он рассказал в интервью РИА Новости, следствие берет во внимание имущество, купленное в 1984 году на средства, предоставленные королем Саудовской Аравии.
Апелляционный суд Парижа 9 сентября подтвердил приговор Рифату Асаду, который получил 4 года за то, что он, согласно обвинению, обманным путем создал во Франции активы на сумму 90 миллионов евро.
"Очевидно… Как можно представить, что (Абдель Халим) Хаддам (сирийский политик-оппозиционер), будучи свидетелем, имел собственность и жил там в 100 метрах от дома моего отца, и никто не задал ему вопросов. Очевидно, что обвинения политизированы и следствие также, и суд пристрастен и происходящее имеет целью навредить семье", - сказал Сомар Асад.
По словам двоюродного брата действующего президента, после изгнания Рифата из Сирии на фоне конфликта с братом Хафезом король Саудовской Аравии предоставил ему и его окружению, которые прибыли с ним во Францию, финансовую помощь. Тогда в 1984 году была куплена недвижимость на сумму 25 миллионов долларов. Новые владельцы развивали, улучшали и сдавали в аренду купленную недвижимость. Со временем их цена выросла.
Рифат Асад был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году, однако в 1984 году был назначен на номинальный пост вице-президента, который занимал до 1998 года.
Французские организации по борьбе с коррупцией Transparence International France и Sherpa в 2013 году подали во французский суд иск против Рифата Асада, обвинив в отмывании средств и в хищении государственных средств Сирии.
"Нет никаких средств из Сирии, и это известно всем причастным государствам… Глава организации по борьбе с коррупцией тогда был должностным лицом и ответственным в министерстве финансов за все переводы из-за рубежа. Мы попросили судью допросить его лично, так как он единственный, который должен знать, как эти деньги были переведены во Францию", - объясняет сын подсудимого.
Собеседник агентства отметил, что суд в качестве свидетелей в ходе расследования в 2015 году вызвал двух самых главных политических противников Рифата Асада: Абдель Халима Хаддама и Мустафу Тласа.
"Показания были странные и невероятные. К примеру, Тлас заявил, что деньги привозили в центральный банк Сирии на грузовиках в картонных коробках. Мы со своей стороны множество раз пытались предоставить доказательства и предоставили чек на 10 миллионов долларов от короля Абдаллы, которые были переданы отцу в 1984 году… Часть имущества было личной собственностью короля, и он передал их отцу", - поясняет Сомар Асад.
На вопрос, почему король Саудовской Аравии так щедро помог Рифату, двоюродный брат действующего президента САР ответил, что между ними была только близкая дружба, а слухи о родственной связи не имеют ничего общего с правдой.
Сомар Асад заверил, что его отец сейчас в "надежном месте" и пока нет решения суда о его заключении в тюрьму, а процесс находится на этапе разбирательства после подачи апелляции со стороны защиты.
Объясняя, откуда появилась сумма в 90 миллионов евро, а именно такое количество средств, по мнению обвинения, было отмыто Рифатом Асадом, сын подсудимого объяснил, что это нынешняя стоимость купленной отцом и членами семьи недвижимости в 1984 году.
"Проблема не в оценке цены в денежном эквиваленте. Странно в данном деле, что речь идет об имуществе, большая часть которого была куплена до 1996 года. До этой даты у них не было закона об отмывании денег. Странно, как можно считать дом, в котором ты живешь, отмыванием денег", - добавил сын Рифата.
По мимо Франции, в апреле 2017 года судебное расследование в отношении Рифата Асада началось в Испании
, тогда были проведены обыски в Марбелье и Пуэрто-Банусе, были заблокированы текущие счета 16 физических и 76 юридических лиц. Следствие подозревает брата экс-президента САР в отмывании более 600 миллионов евро.