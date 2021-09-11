https://ria.ru/20210911/asad-1749631896.html

Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела

Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела - РИА Новости, 11.09.2021

Сын обвиняемого во Франции дяди Асада рассказал детали дела

Обвинения французского суда в отношении брата бывшего президента Сирии Хафеза Асада - Рифата Асада - сфабрикованы и политизированы, считает сын обвиняемого... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:11

2021-09-11T09:11

2021-09-11T09:11

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ДАМАСК, 11 сен - РИА Новости. Обвинения французского суда в отношении брата бывшего президента Сирии Хафеза Асада - Рифата Асада - сфабрикованы и политизированы, считает сын обвиняемого Сомар Асад.Как он рассказал в интервью РИА Новости, следствие берет во внимание имущество, купленное в 1984 году на средства, предоставленные королем Саудовской Аравии.Апелляционный суд Парижа 9 сентября подтвердил приговор Рифату Асаду, который получил 4 года за то, что он, согласно обвинению, обманным путем создал во Франции активы на сумму 90 миллионов евро.По словам двоюродного брата действующего президента, после изгнания Рифата из Сирии на фоне конфликта с братом Хафезом король Саудовской Аравии предоставил ему и его окружению, которые прибыли с ним во Францию, финансовую помощь. Тогда в 1984 году была куплена недвижимость на сумму 25 миллионов долларов. Новые владельцы развивали, улучшали и сдавали в аренду купленную недвижимость. Со временем их цена выросла.Рифат Асад был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году, однако в 1984 году был назначен на номинальный пост вице-президента, который занимал до 1998 года.Французские организации по борьбе с коррупцией Transparence International France и Sherpa в 2013 году подали во французский суд иск против Рифата Асада, обвинив в отмывании средств и в хищении государственных средств Сирии."Нет никаких средств из Сирии, и это известно всем причастным государствам… Глава организации по борьбе с коррупцией тогда был должностным лицом и ответственным в министерстве финансов за все переводы из-за рубежа. Мы попросили судью допросить его лично, так как он единственный, который должен знать, как эти деньги были переведены во Францию", - объясняет сын подсудимого.Собеседник агентства отметил, что суд в качестве свидетелей в ходе расследования в 2015 году вызвал двух самых главных политических противников Рифата Асада: Абдель Халима Хаддама и Мустафу Тласа.На вопрос, почему король Саудовской Аравии так щедро помог Рифату, двоюродный брат действующего президента САР ответил, что между ними была только близкая дружба, а слухи о родственной связи не имеют ничего общего с правдой.Сомар Асад заверил, что его отец сейчас в "надежном месте" и пока нет решения суда о его заключении в тюрьму, а процесс находится на этапе разбирательства после подачи апелляции со стороны защиты.Объясняя, откуда появилась сумма в 90 миллионов евро, а именно такое количество средств, по мнению обвинения, было отмыто Рифатом Асадом, сын подсудимого объяснил, что это нынешняя стоимость купленной отцом и членами семьи недвижимости в 1984 году.По мимо Франции, в апреле 2017 года судебное расследование в отношении Рифата Асада началось в Испании, тогда были проведены обыски в Марбелье и Пуэрто-Банусе, были заблокированы текущие счета 16 физических и 76 юридических лиц. Следствие подозревает брата экс-президента САР в отмывании более 600 миллионов евро.

https://ria.ru/20200617/1573066805.html

https://ria.ru/20191122/1561485035.html

https://ria.ru/20161025/1479991561.html

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