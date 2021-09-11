https://ria.ru/20210911/arbuzy-1749617961.html

В магазине рассказали о поставщике арбузов, которыми отравились в Москве

В магазине рассказали о поставщике арбузов, которыми отравились в Москве - РИА Новости, 11.09.2021

В магазине рассказали о поставщике арбузов, которыми отравились в Москве

Поставщиком партии арбузов, которые продавались в московском магазине "Магнита" на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство "Каныгин",... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:53

2021-09-11T00:53

2021-09-11T01:14

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Поставщиком партии арбузов, которые продавались в московском магазине "Магнита" на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство "Каныгин", хозяйство сотрудничает с ритейлером в расследовании после сообщений о смерти бабушки и внучки, которые съели арбуз из магазина, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита"."Поставщиком партии арбузов, которые продавались в "Магните" на Совхозной, является крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Каныгин - крупнейший российский производитель бессемянных арбузов. ... КФХ Каныгин сотрудничает с "Магнитом" в расследовании обстоятельств случившегося", - сообщили в ритейлере.Торговая сеть отмечает, что продукция поставщика поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети. На своих хозяйствах в Краснодарском крае компания ежегодно собирает урожай в 40 тысяч тонн.Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.

https://ria.ru/20210910/prichina-1749607015.html

https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749617162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве